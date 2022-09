UNE califica de compleja la restauración del Sistema Eléctrico Nacional en el occidente de Cuba

El proceso de restauración del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en el occidente de Cuba continúa siendo complejo, aunque hay avances en la región oriental y central, según informó la Unión Eléctrica (UNE) en la madrugada de este miércoles, horas después de un apagón total que dejó a oscuras todo el país.

“El Sistema Eléctrico Nacional se mantiene con una condición excepcional, con un proceso de restauración en las tres regiones del país, occidente, centro y oriente”, advirtió la UNE en Facebook, al inicio de una publicación en la que detalló el estado de recuperación de cada una de las zonas.

La zona occidental se confirma como la más “compleja” porque -según explicó la entidad- tras el paso del huracán IAN, una parte importante de la red de transmisión quedó averiada.

“Se trabaja en hacer tres sistemas aislados fundamentalmente con la generación móvil del Mariel y de Regla y con el ciclo combinado de Jaruco, esto permitirá un proceso de restauración que será un poco más pausado”, explicó la UNE, que no hizo referencia a plazos específicos de mejora de las circunstancias eléctricas en el occidente del país.

La entidad calificó de “un poco más pausado” el proceso de recuperación en occidente “ya que en paralelo se certificarán los circuitos de distribución que fueron abiertos voluntarios y otros por la propia afectación meteorológica”.

La Unión Eléctrica hizo también mención del “avance de la restauración” en las provincias orientales, gracias a que la “red de transmisión y de distribución se encuentran integra sin afectaciones por el paso de IAN”, algo que -según indicó- permitió la creación de “microsistemas con la generación distribuida”.

“Se alcanza tensión que posibilita llegar a la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez (Felton) y comenzar ya el arranque de esta Central y a la vez se pudo llegar a la Termoeléctrica de 10 de Octubre (Nuevitas). Quiere decir que ha tenido la región oriental un proceso de avance dando servicio a un nivel de carga gracias a estos microsistemas”, precisó la entidad.

En el caso de la región central del país, la Unión Eléctrica explicó que con la utilización de la Planta Pico de Varadero se ha llegado al ciclo combinado de ENERGAS, que permite comenzar un proceso de restauración en esa zona, que favorecerá un incremento de la capacidad para su posterior enlace con la región oriental.

“Una vez que se logre en las tres regiones la generación en isla, se podrán enlazar todas al Sistema Eléctrico Nacional que permitirá restablecer la mayor cantidad de carga incorporada y quedará todo el servicio restablecido de lo que no ha sido afectado por el huracán IAN que se trabajará con el apoyo de todas las brigadas eléctricas del país a las provincias afectadas”, concluyó la Unión Eléctrica que, como viene siendo habitual, vetó la posibilidad de hacer comentarios a la publicación.

(Fuente: Captura de Facebook/Unión Eléctrica de Cuba UNE)

Al ser interrogado en la televisión nacional sobre la posibilidad de que el huracán Ian hubiera sido la causa Liván Arronte Cruz, ministro de Energía y Minas de Cuba, dijo que sí y dio una esquiva explicación de lo sucedido.

Paralelamente, el director técnico de la Unión Eléctrica, Lázaro Guerra, precisó en declaraciones a la televisión cubana que dos centrales termoeléctricas iniciaron el arranque luego de la condición excepcional de "0 generación eléctrica". Ellas son las plantas Lidio Ramón Pérez, de Felton, y la 10 de Octubre, de Nuevitas.

Sobre las 8 de la noche (hora local) de este martes 27 de septiembre, la Unión Eléctrica de Cuba anunció que, debido a un colapso del sistema, todo el país se había quedado sin energía eléctrica.

“El SEN con 0 generación eléctrica (sin servicio eléctrico el país), condición asociada a las afectaciones climatológicas. La falla está dada en los enlaces occidente, centro y oriente, se restablecerá paulatinamente entre la noche de hoy y madrugada de mañana”, indicaba la información.

La noticia ocupó titulares de Última Hora (breaking news) en diarios estadounidenses The New York Times y The Washington Post y en la cadena CNN.