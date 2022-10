Díaz-Canel amanece comprometido: "Es posible construir una sociedad más justa"

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel amaneció este jueves comprometido en “construir una sociedad más justo”, tras jornadas seguidas de represión a manifestantes pacíficos que le reclaman por su ineficiente gestión gubernamental.

“Nuestro compromiso se basa en ideales y principios patrióticos, en el apego irrestricto a la independencia y la soberanía, en el antimperialismo y en la certeza de que es posible construir una sociedad más justa, basada en el culto a la dignidad plena del ser humano”, apuntó en Twitter el mandatario de la isla.

Tras su mensaje un usuario le respondió: “Si no te conociera, y no supiera que mandas a reprimir con palos a los manifestantes, si no supiera que te falta el valor para reconocer que Cuba es un Estado fallido, si no te hubiera visto ultrajar, y robarle la vida a tantos cubanos, me creería tus lindas, pero falsas palabras”.

Al mensaje del también líder del Partido Comunista de Cuba otra internauta le respondió que “tus principios son macabros. Tú no quieres a la Patria porque la destruyes. Tampoco quieres independencia y menos soberanía. No podemos expresarnos los que pensamos diferente. No han construido en 63 años, ¿por qué tengo que creer que ahora lo harán? ¿Dignidad? Si nos das palos, cárcel, destierro”.

“Sería bueno, en honor a esa dignidad de la que hablamos, que los que deben hacer hagan y lo digo desde el respeto. Mi casa lleva más de 14 años de derrumbe en Puerto Padre, Las Tunas, cuando el huracán IKE, 2008. Ahora, detenida hace un mes por falta de acero, según Micons. Revisen”, comenta un cubano en su mensaje, al que no le han faltado respuesta con el hashtag viral actual: “#CubaEstadoFallido”.

"Con el respeto que usted se merece, yo pienso que usted puede seguir pensando en ideales en principios como usted dice, pero debe abrir su mente como presidente porque está viendo que Cuba se está destruyendo poco a poco, que el pueblo ha perdido las fuerzas de luchar, ya la gran mayoría de los jóvenes no piensan, y no vamos a generalizar, en estudiar, sino en emigrar. En las calles no hay alegría, porque cada día que pasa la situación es peor, no hay beneficios para el pueblo. El único que puede hacer algo por Cuba es Dios y tú le has vuelto la espalda a El Señor. Puede levantar a Cuba, pero necesitas mirarlo. Mira a Jesús, arrepiéntanse mientras halla tiempo. Solo en Él hay una salida", le comenta otra usuaria.

En una de las tantas respuestas a su mensaje se lee: “Si para defender tu VERDAD tienes que gritarme, golpearme, ofenderme e intimidarme, entonces tu verdad es una MENTIRA”.

Otros internauta le responden más irónicamente y le dicen: “Ahí, ahí na'ma, un vaso de dignidad en el desayuno y en la comida un buen plato de principios patrióticos, y pa’ reforzar todo el Limón”.

También no faltan otras respuestas al estilo cubano: “Es muy temprano pa’ andar en la comedura de pin***” y hasta quien dice que es “hermosa la mañana para decirle SINGAO a Díaz-Canel”.