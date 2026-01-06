Régimen venezolano rinde homenaje a cubanos muertos durante operación de captura de Maduro

Vídeos relacionados:

El régimen de Venezuela rindió homenaje este jueves a los 32 militares cubanos muertos durante la operación en la que fue capturado Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

La ceremonia, celebrada en Caracas, estuvo marcada por la presencia de altos mandos del Ejército bolivariano y mensajes de respaldo al gobierno cubano.

En un comunicado oficial, difundido por medios estatales como CNC TV Granma y Telesur, el gobierno venezolano afirmó que los fallecidos “ofrendaron su vida cumpliendo su deber” en el marco de misiones de cooperación y defensa bilateral.

Publicación en Facebook

El texto responsabilizó al Gobierno de Estados Unidos del “ataque criminal e infame” que provocó la muerte de los militares cubanos.

“Su actuación se distinguió por la valentía, la disciplina y el compromiso con la paz y la estabilidad regional”, señala el comunicado, que agradece expresamente al presidente Miguel Díaz-Canel y al general de Ejército Raúl Castro por su “acompañamiento y firmeza solidaria”.

Lo más leído hoy:

Las autoridades de La Habana publicaron una lista oficial de los fallecidos que causó indignación y dolor en redes sociales.

El homenaje ha generado una fuerte ola de críticas entre cubanos dentro y fuera de la isla, que cuestionan la participación de militares nacionales en operaciones de defensa del régimen de Nicolás Maduro.

Muchos usuarios en redes sociales calificaron de “vergonzoso” y “absurdo” que jóvenes cubanos mueran en conflictos extranjeros.

Analistas consultados por medios independientes subrayan que la cooperación militar entre La Habana y Caracas, activa desde los años de Hugo Chávez, ha sido una de las fuentes más opacas del vínculo entre ambos regímenes.

La muerte de los 32 cubanos podría abrir un nuevo frente de descontento en la sociedad cubana, cada vez más crítica con el uso político de las llamadas “misiones internacionalistas”.