Trump: "Tenemos el ejército más poderoso, letal, sofisticado y temible del planeta Tierra"

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, celebró este viernes la exitosa operación militar que culminó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, y destacó el poderío de las Fuerzas Armadas estadounidenses, a las que calificó como “el ejército más poderoso, letal, sofisticado y temible del planeta Tierra”.

“Estados Unidos demostró una vez más que tenemos el ejército más poderoso, más letal, más sofisticado y más temible del planeta Tierra, y ni siquiera hay comparación”, afirmó Trump durante su intervención en el retiro anual de los congresistas republicanos de la Cámara de Representantes.

El mandatario, evidentemente feliz, aseguró que siguió la operación “en tiempo real” y elogió el desempeño de las fuerzas especiales estadounidenses que participaron en la captura de Maduro, quien se encontraba refugiado en un complejo militar en las afueras de Caracas.

“Fue asombroso ver el profesionalismo, la calidad del liderazgo... increíble”, subrayó.

“Nadie podría haberlo hecho”, “nadie tiene nuestras armas”, dijo el mandatario, al tiempo que destacó que algunos aviones de combate “no los producimos lo suficientemente rápido” y prometió acelerar la producción de los caza furtivo de quinta generación F-35 Lightning II y el Apache (Boeing AH-64), un helicóptero de ataque bimotor.

La operación en Venezuela, ejecutada por unidades de élite de la Delta Force y comandos del Comando Sur, se llevó a cabo en la madrugada del 3 de enero, tras semanas de inteligencia conjunta entre agencias estadounidenses y aliados regionales.

Maduro fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores, y varios altos funcionarios del régimen chavista.

El presidente Trump aprovechó su discurso para reiterar su compromiso con la “libertad de Venezuela” y condenó “años de represión, corrupción y sufrimiento impuestos por un régimen brutal”.

Asimismo, agradeció a los militares estadounidenses por “haber devuelto la esperanza al pueblo venezolano”.

El mensaje de Trump generó reacciones inmediatas en América Latina. Mientras sectores democráticos celebraron el fin del chavismo, los gobiernos aliados de La Habana, Managua y La Paz calificaron la operación de “agresión imperialista”.

En Cuba, el régimen de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro confirmó la muerte de 32 militares cubanos que participaban en tareas de apoyo al gobierno venezolano durante la operación, en la que no resultó herido ningún estadounidense, según Trump.

La captura de Nicolás Maduro marca un giro histórico en la política hemisférica y representa la acción militar más audaz de Estados Unidos en América Latina en décadas.

Analistas coinciden en que la operación consolida y refuerza la imagen de poder del presidente Trump.