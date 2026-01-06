Alto funcionario de la Casa Blanca habla de “furiosa batalla” con guardias cubanos en Venezuela

Vídeos relacionados:

Las muertes de escoltas cubanos durante la captura de Nicolás Maduro en Caracas vuelven a colocar a Cuba en el centro de una operación militar que el régimen intenta presentar como “heroica”, mientras desde Washington se describe como una confrontación directa y sangrienta con fuerzas cubanas armadas.

El subdirector de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmó este lunes que la operación ejecutada por fuerzas especiales de Estados Unidos derivó en una “furiosa batalla a tiros” en la que los guardias cubanos que protegían a Maduro “sufrieron un número masivo de bajas”.

“La mayoría abrumadora de las bajas y de los fallecimientos que se produjeron fueron contra los guardias cubanos que habían ejercido control sobre el pueblo de Venezuela”, dijo Miller en entrevista con Jake Tapper, en el programa The Lead de CNN.

Según el alto funcionario, las tropas estadounidenses se enfrentaron directamente a guardias cubanos armados durante el asalto en Caracas. Miller aseguró además que la cifra de muertos divulgada públicamente por La Habana “probablemente sea inferior al número real” de fallecidos.

Las declaraciones llegan después de que el Ministerio del Interior de Cuba (MININT) confirmara la muerte de 32 escoltas cubanos durante la operación, sin revelar sus identidades, y de que Miguel Díaz-Canel decretara dos días de duelo nacional, exaltando la “actuación heroica” de los caídos.

Mientras el régimen cubano evita ofrecer nombres, edades o historias personales de los fallecidos, en Washington el tono fue radicalmente distinto. Miller subrayó que las bajas estadounidenses fueron mínimas y que todos los militares heridos se encuentran estables, destacando la “habilidad, precisión, valor y capacidad extraordinaria” de las fuerzas especiales.

“Cada muerte registrada fue una muerte de un enemigo”, añadió el funcionario, una frase que contrasta con el discurso oficial de La Habana, que presenta a los escoltas como víctimas de un “ataque terrorista” y “criminal”.

Consultado sobre posibles bajas civiles, Miller afirmó que no vio reportes de víctimas no combatientes, reforzando la versión estadounidense de que el enfrentamiento se limitó a fuerzas armadas que protegían al mandatario venezolano.

Las palabras del subdirector de Gabinete refuerzan lo que ya había adelantado el presidente Donald Trump, quien reconoció públicamente que cubanos murieron mientras intentaban proteger a Maduro, y volvió a vincular a La Habana con el sostenimiento del régimen chavista.

Para muchos cubanos, dentro y fuera de la isla, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quiénes eran esos 32 hombres enviados a morir lejos de su país, en una guerra que no era la suya? Mientras el poder habla de honor y gloria, las familias permanecen en el anonimato, atrapadas entre el duelo y el silencio oficial.