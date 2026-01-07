Venezuela confirma 24 militares muertos durante captura de Maduro: Decretan duelo nacional

El gobierno de Venezuela confirmó la muerte de 24 militares en los ataques de Estados Unidos del pasado sábado y decretó siete días de duelo por los miembros de la Fuerza Armada fallecidos, según reportes de EFE publicados esta semana.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rindió homenaje en un funeral a 24 soldados muertos durante los bombardeos en “distintos puntos de Caracas y de tres estados cercanos a la capital”, y difundió en Instagram un video de la ceremonia.
En el mensaje institucional, la FANB calificó el ataque como “desproporcionado” por su “volumen de fuego”, “tecnología” y “precisión quirúrgica”, y afirmó que los uniformados “jamás se doblegaron”.
"Duelo, Honor y Gloria. Tres palabras para los que ya no están. Para los patriotas que el 3 de enero escribieron con sangre una trágica página de nuestra historia. Los recordamos no por la causa, sino por el sacrificio", dijo la página oficialista.
El decreto de siete días de luto fue anunciado el martes por la presidenta interina Delcy Rodríguez, como respuesta a las muertes de personal militar en el operativo estadounidense.
En paralelo, el fiscal general Tarek William Saab anunció la designación de tres funcionarios para investigar lo que consideró “decenas” de muertes, tanto de civiles como de militares, un número que —según dijo— aún estaba en proceso de contabilización.
Lo más leído hoy:
La crisis tuvo además derivaciones regionales. Cuba informó el domingo la muerte de 32 de sus militares destinados en Venezuela durante el ataque y decretó dos días de duelo.
El gobernante Miguel Díaz-Canel dijo que esos efectivos “cumplían misiones” en Caracas “a solicitud” de autoridades venezolanas.
Los combatientes —miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT)— “cumplían misiones a solicitud de órganos homólogos de Venezuela”, confirmando oficialmente la presencia militar cubana en el país sudamericano, algo que La Habana negó durante años.
El listado incluye oficiales de alto rango, capitanes, tenientes y soldados con edades comprendidas entre los 26 y los 67 años.
Entre ellos se encuentran los coroneles Humberto Alfonso Roca Sánchez y Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez, así como los mayores Ismael Terrero Ge, Rodney Izquierdo Valdés y Rubiel Díaz Cabrera.
Los nombres fueron publicados acompañados de sus retratos oficiales, en lo que constituye el primer reconocimiento público de Cuba a la magnitud de las bajas sufridas durante la operación.
Según el Ministerio del Interior, los cubanos “cayeron en combate directo o como resultado de los bombardeos” y fueron descritos como “héroes que supieron poner en alto el sentir solidario de millones de compatriotas”.
Preguntas frecuentes sobre la operación militar en Venezuela y sus implicaciones
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuántos militares murieron en la operación de captura de Maduro en Venezuela?
Un total de 24 militares venezolanos y 32 cubanos murieron durante la operación militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro en Caracas. El ataque fue calificado por las autoridades venezolanas y cubanas como un acto de agresión, y ambos países decretaron días de duelo nacional en honor a los fallecidos.
¿Cuál fue la respuesta oficial de Cuba ante la muerte de sus militares en Venezuela?
El régimen cubano decretó dos días de duelo nacional por la muerte de 32 de sus militares durante la operación en Venezuela. Miguel Díaz-Canel destacó la "actuación heroica" de los caídos y afirmó que cumplieron misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior a solicitud de Venezuela. Esta respuesta marca un reconocimiento oficial de la presencia militar cubana en el país sudamericano, algo que había sido negado durante años.
¿Qué impacto tuvo la operación estadounidense en la relación entre Cuba y Venezuela?
La operación militar ha puesto en evidencia la estrecha colaboración militar entre Cuba y Venezuela, desmintiendo las afirmaciones previas del régimen cubano de que no había tropas cubanas en el país sudamericano. Esta situación podría abrir un nuevo frente de descontento en la sociedad cubana, que critica el uso político de las misiones internacionalistas y la participación de militares cubanos en conflictos extranjeros.
¿Cómo reaccionó el gobierno venezolano ante la captura de Nicolás Maduro?
El gobierno venezolano decretó siete días de duelo por la muerte de los militares durante la operación y denunció el ataque como un acto de agresión imperialista. La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que se desconoce el paradero de Maduro y exigió al gobierno de Estados Unidos pruebas de vida del presidente y su esposa, Cilia Flores. Esta situación ha generado una crisis de incertidumbre en Venezuela.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.