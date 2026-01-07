Sin el petróleo venezolano, ¿hasta dónde puede resistir la economía cubana? Expertos responden

Vídeos relacionados:

La ya frágil economía cubana podría enfrentarse a uno de sus escenarios más críticos si deja de recibir el petróleo que Venezuela le suministra desde hace más de dos décadas. Analistas advierten que una interrupción total de esos envíos tendría consecuencias devastadoras para la vida cotidiana en la isla, marcada por apagones prolongados, inflación, escasez y un deterioro sostenido de los servicios básicos.

Según un análisis publicado por CNN en Español, Cuba depende actualmente de unos 30,000 barriles diarios de crudo venezolano, una cifra que, aunque lejos del pico alcanzado hace una década, sigue siendo vital para sostener al menos la mitad de sus necesidades energéticas.

La infraestructura obsoleta y la falta de mantenimiento han dejado al sistema eléctrico al borde del colapso, como quedó evidenciado recientemente cuando más de la mitad del país quedó sin electricidad durante varias horas.

“El escenario sería de total parálisis”, advirtió el economista cubano Omar Everleny Pérez Villanueva, exdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana.

En sus declaraciones el investigador fue tajante al decir que sin ese suministro de combustible, no habría sector económico que pueda funcionar con normalidad. La industria, el transporte y la producción de alimentos se verían seriamente afectados en un país donde los apagones ya superan en algunos lugares las 20 horas diarias.

Everleny recordó que el petróleo venezolano no es un simple gesto de solidaridad, sino parte de un intercambio político y económico en el que Cuba ha enviado durante años médicos, profesionales y personal de seguridad al país sudamericano.

“Los cubanos que murieron recientemente en operaciones militares en Venezuela murieron por el petróleo”, afirmó, subrayando el costo humano de esa dependencia.

Para el economista Pavel Vidal, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, el futuro inmediato de la isla dependerá en buena medida de las decisiones que se tomen en Washington y Caracas tras la crisis política venezolana.

Vidal considera que el escenario menos dañino sería que Estados Unidos permita que continúen los envíos de crudo para evitar una crisis humanitaria y migratoria a solo 150 kilómetros de Florida. Un colapso energético en Cuba, advierte, tendría un impacto regional inmediato.

Una visión aún más cruda ofrece Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas. El experto señala que, si el suministro venezolano se reduce a cero, la economía cubana simplemente se detendría. “Sería el colapso total”, afirmó.

Piñón explica que Cuba no tiene capacidad financiera para comprar petróleo en el mercado internacional y que los pocos aliados que aún envían crudo, como México o Rusia, lo hacen en volúmenes insuficientes y de forma irregular.

La posibilidad de sustituir esa dependencia con otros sectores productivos también parece lejana.

Vidal sostiene que la economía cubana no genera suficientes divisas y que ni el turismo ni las misiones médicas pueden compensar la pérdida del acuerdo energético con Venezuela.

A eso se suma la falta de credibilidad del modelo económico cubano y el alto endeudamiento del país, factores que han limitado el apoyo de otros posibles aliados.

Mientras el Gobierno de Miguel Díaz-Canel mantiene su discurso de resistencia y culpa al embargo estadounidense de la crisis, los expertos coinciden en que no se observan señales claras de reformas profundas que permitan enfrentar un choque de esta magnitud.

Para Everleny, la población empieza a responsabilizar directamente a las autoridades por la falta de soluciones concretas.

Con casi diez millones de habitantes atrapados entre apagones, escasez y salarios que no alcanzan, el posible fin del petróleo venezolano no es solo un problema geopolítico. Para muchos cubanos, dentro y fuera de la isla, representa la amenaza de una crisis aún más dura, sin un camino claro de salida.