Incendio destruye ranchón en estación de tren de Hershey en Matanzas

Un incendio destruyó al ranchón de la estación de tren del Hershey en el raparto Versalles, de la ciudad de Matanzas, en horas de la madrugada de este jueves.

“Ahora mismo fuego en Hershey, Versalles. 3:30am”, apuntó en Facebook el usuario que se identifica como Jorge Carlos Corzo Trujillo, quien compartió en su perfil varios videos del incendio en el referido lugar, cuando los bomberos trataban de sofocar las llamas.

Testigos presenciales del siniestro enviaron a CiberCuba imágenes y videos del incendio, que supuestamente, dijeron, fue intencional, aunque hasta el momento de redactar esta nota aún no había trascendido ninguna información o confirmación oficial sobre el hecho.

Captura Facebook/Jorge Carlos Corzo Trujillo

“Le dieron candela al ranchón de la estación de trenes de Hershey, de Versalles, aquí en Matanzas. Todo parece indicar que sí, fue por el costado donde no había luz, porque el frente sí estaba iluminado. Eso era un techo en forma de pico, y ahí estaba la cocina, si mal no recuerdo. Parece que no había gas, porque los bomberos se veían muy tranquilos”, comentó a CiberCuba uno de los testigos del incendio, que prefirió mantener el anonimato de su identidad por seguridad.

Intencionales o no, lo cierto que desde julio a la fecha se han reportado en la isla numerosos eventos de este tipo en locales pertenecientes al sector estatal y/o vinculados con los militares.

En el grupo de siniestros registrados se encuentran el incendio en el cabaret El Caney, en Minas de Matahambre, Pinar del Río; otro en un centro recreativo militar en Cabarroca, Pastorita, en Matanzas; y un tercero ocurrido a finales de agosto en un ranchón anexo a una instalación militar en el Wajay, en el municipio Boyeros, La Habana.

A comienzos de agosto se reportó un hecho parecido en Holguín, cuando en medio de un apagón un fuego redujo a cenizas el restaurante estatal Rancho Villa, en el municipio Rafael Freyre.

También en septiembre trascendió otro incendio similar en uno de los paradores de carretera de Havana Club en la Vía Blanca, a la altura de Santa Cruz del Norte, provincia Mayabeque, que dejó severos daños en el techo de la instalación.

Jose Luis Guzman Cuza, periodista y locutor en la Radioemisora local La Voz del Litoral, compartió en Facebook imágenes del siniestro e indicó en esa ocasión que se investigaban las causas de lo sucedido.

En las labores de extinción del fuego -desatado en el kilómetro 50 de la Vía Blanca- participó el Comando Especial número 3 de Bomberos, quienes tras sofocar el incendio evaluaron los daños en la instalación.

“Gracias a la pronta actuación de nuestros héroes bomberos el Servi Bar Habana Club perteneciente a #Palmares #Mayabeque no tuvo mayores afectaciones”, subrayó la también periodista Ismary O'Farrill, otra comunicadora del citado medio de prensa oficialista.

El local siniestrado pertenece a la Empresa Extrahotelera Palmares S.A., encargada de dirigir más de 800 instalaciones en todo el país vinculadas principalmente a polos turísticos.