Carnota llama al ICRT imitando la voz de Díaz-Canel

El influencer y humorista cubano José Ernesto González Carnota llamó al Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) imitando la voz del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien presuntamente quería que repitieran en los medios nacionales su respuesta a las protestas del 11 de julio de 2021: "La orden de combate está dada".

La broma, con ayuda de internet y la inteligencia artificial para recrear la voz del mandatario, incluyó varias llamadas a la sede de la televisión oficialista en la isla.

En una de las comunicaciones el autor del popular poema "Nos vamos pa' Nicaragua" habló con una trabajadora del área de Opinión Pública quien afirmó que "yo solo recojo opinión de la programación".

Por su parte, le preguntaron a un ciudadano que se identificó como Pipo si estaba dispuesto a "dar todo por la Revolución", a lo que este respondió que "no podía ni caminar". "La orden de combate está dada. A la calle los revolucionarios", dijo la voz de Díaz-Canel, ante lo cual Pipo replicó "Oiga, que yo no puedo ni caminar".

En otra de las llamadas –que intentaron imitar una broma hecha a Fidel Castro en 2003 por el programa matutino El vacilón de la mañana de Nueva York– un trabajador de la radio, muy nervioso, dijo que no "podía creer" estar hablando con Miguel Díaz-Canel.

"Todo muy bien presidente, qué honor, qué honor", dijo el custodio.

Carnota llegó a EE.UU. hace pocos meses. En Cuba se dedicaba a hacer bromas telefónicas.

En una entrevista con Los Pichy Boys contó que estando en la isla recibió la visita de un oficial a propósito del poema viral "Nos vamos pa’ Nicaragua", en un encuentro en el que lo amenazaron por una entrevista ofrecida a CiberCuba.

"Me llama un tipo y me dice: ‘soy el primer teniendo Rolando’, acostumbrado a las bromas telefónicas le colgué varias veces hasta que en una de las llamadas me dijo: 'Brother, ¿a dónde te llevo la citación a tu casa o a casa de tu novia?’", explicó el humorista, quien dijo que ahí ya se tomó en serio la cosa.

Carnota y el popular comediante cubanoamericano Alexis Valdés lanzaron recientemente en Miami una serie con la que las carcajadas están garantizadas.

El show lleva por nombre "Amores de Banco" y está basado en una historia de amor entre dos de los más populares personajes humorísticos de ambos artistas, Cristinito (interpretado por Alexis) y Rosi (representada por Carnota).

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.