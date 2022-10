El Niño y La Verdad vuelve a Cuba desde México

Emilio Frías Foto © Facebook / El Niño y La Verdad

El cantante cubano Emilio Frías, líder de la agrupación El Niño y la Verdad, vuelve este lunes a Cuba tal y como prometió a sus seguidores a mediados de septiembre tras viajar a México para una minigira musical.

“Traigo oxidado el corazón / Me hace falta cuerda / Mi alma necesita transfusión / Sangre de mi tierra”, escribió el músico en sus redes sociales, tomando prestada la letra de Orishas "Cuba isla bella" para describir sus sentimientos.

Entre quienes comentaron su publicación, Yotuel, ex integrante de Orishas, le dijo que había escrito “esas palabras con los ojos encharcados en agua”. Patria y Vida, le dijo el músico, invocando el poder de la música.

“Yotuel, lo imagino y te soy sincero: me hubiera encantado formar parte de ella. Cuando la escuché, me sentí identificado, como hoy. Que la bendición de Orula y Olofin siempre estén contigo”, le contestó Frías.

Días antes de salir hacia México, El Niño y la Verdad fue víctima de la censura durante un concierto en la Casa de la Música de Galiano, en La Habana.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el momento en que un técnico de audio de la agrupación -que se negaba a apagar los equipos de amplificación- fue sacado del lugar por un guardia de seguridad, que literalmente lo cargó para sacarlo del recinto.

No había pasado una semana de este episodio cuando Frías estrenó el tema "Cambio" en la plataforma YouTube, una canción dedicada al pueblo cubano.

"Una mochila cargada de sueños y un presente sin pasado. Es el dolor el empeño, de ayudar al que has dejado", son las palabras que inician "Cambio", una canción que el músico clasificó como un tema social, no político.

En tres semanas desde su estreno en la mencionada plataforma, el tema acumula 135.941 visualizaciones hasta la fecha. Asociado al contenido “social” de la letra, el episodio de censura sufrido por el cantante le dejó muestras de cariño, que agradeció, poniendo en primer lugar a su familia, de la que dijo que el asunto le había quitado el sueño.

"Quiero agradecer a todos y cada uno de los que se han preocupado por los sucesos de los últimos días (...) a los que me han llamado y escrito mensajes de preocupación, a los colegas, a mi familia que no duerme desde el sábado en la noche, pero que ha estado al lado mío como las guerreras que son", dijo.

Con estas campanas sonando, mucho pensaron que el viaje a México del músico cubano sería un boleto sin retorno. Sin embargo, Frías cumplió con lo prometido.

“No se preocupen, que yo, como mi canción, vuelvo a La Habana en unos días, donde me espera mi familia, donde me esperan mis amigos y donde me espera un pueblo loco por que yo siga cantándoles. No me voy pa' ningún lado, es la única aclaración que voy a hacer”, dijo el músico en una directa desde la ciudad de Cancún, en el estado de Quintana Roo.

Además, el cantante aprovechó para agradecer a sus seguidores la buena acogida que había tenido el tema "Cambio", cuando solo habían pasado unas horas de su estreno.

“Ya buscaremos un lugar bien chévere y bien neutro para que todos puedan ir a disfrutar, que tenga un precio asequible, porque lo importante es que podamos cantar todos juntos sin que nadie nos detenga la canción Cambio”, dijo.

Asimismo, aprovechó para agradecer “a la gente que me paraba en la calle y me decían: 'lo que necesitamos es un cambio, estás bien, felicidades'. Es muy importante para mí eso, saber que la gente se identifica con lo que canto. Trato de que sea lo más sincero posible, trato de que mi voz se convierta en la voz de todo el que sienta la canción suya”.