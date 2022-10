Impiden a cubano entrar al Hotel Nacional

El cubano Ricardo Acostarana denunció en Facebook que le fue negada la entrada al Hotel Nacional, e indicó que se trata de una práctica discriminatoria cada vez más frecuente de Cuba.

En una publicación de Facebook el hombre afirmó que intentó entrar a los jardines del hotel con un amigo para comprar cervezas, pero al acercarse notó que estaban “virando a la gente”.

“En lo que entramos, me dice también mi amigo: este hotel siempre fue del gobierno cubano. Con mafia o sin ella (...) Nos parte pa'rriba el de seguridad del Hotel Nacional. –Buenas. ¿Adónde van? ¿Son del hotel?”, les preguntó el vigilante.

Los cubanos respondieron que vivían en La Habana, tras lo cual “el de seguridad del Hotel Nacional nos dice que no podemos entrar” porque la instalación estaba llena.

Acostarana cuestionó con qué turismo se llenó el hotel, pues Cuba está en temporada baja de Turismo, y recordó que desde el domingo 30 de marzo de 2008 los cubanos, “los zarrapastrosos cubanos estamos autorizados a hospedarnos en los hoteles de nuestro país de manera legal y disfrutar de sus instalaciones”.

Post de Ricardo Acostarana. Facebook

“El seguridad, que solo es un peón más en la larga cadena de la izquierda comunista no tuvo otra razón que esgrimir: "está lleno el hotel". "Yo no estoy para discutir la orden". ¿Qué tú quieres que haga?”, afirmó.

Agregó que este fenómeno se viene dando desde hace varios meses en varios hoteles de Cuba.

“¿Qué pinga les pasa a los institucionistas de este país? ¿Cómo cojones yo no puedo entrar a un hotel de mi barrio, de mi ciudad, de mi país a tomarme un laguer o ver cómo cagan los pavos reales frente al malecón? ¿Por qué intentan tomarle el pelo a los cubanos diciéndonos que el hotel está lleno? ¿Qué turismo, asere?”, se preguntó.

El pasado 3 de septiembre el cubano Randol Doval denunció haber sido expulsado de la acera donde se encuentra el hotel Grand Aston, perteneciente al consorcio militar GAESA, en El Vedado.

“Es la segunda vez que yo me paro en esta acera, me recuesto allí al murito que ven acá, y el custodio viene y me bota, me dice que no puedo estar parado aquí; esta acera tal pareciera que es de una embajada, que es de otro país”, dijo en un video de Facebook.

Dos semanas antes un habanero denunció el maltrato que sufrió en el hotel Kohly, en el municipio Playa, al tratar de utilizar el gimnasio de la instalación.

“Le pregunto cómo haría para empezar el gimnasio y la primera respuesta fue que no estaba trabajando. Pregunto por qué, y la segunda respuesta fue que están llenos los contratos y hasta que no terminen los de tres, seis meses y un año no puede entrar más nadie. Tercera respuesta: las inscripciones para más adelante están llenas”, relató.

“En fin ese hotelito funciona conociendo a alguien y con dinero, como todo en Cuba. (...) Seguimos siendo unos perros en este país”, concluyó.