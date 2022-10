Academia de boxeo de Matanzas abandonada y sin presupuesto para remodelación

La Academia de Boxeo Gilberto Carrillo Quesada de Matanzas se encuentra en estado de abandono y sin presupuesto para continuar con su remodelación, lo cual afecta el entrenamiento de los deportistas.

Actualmente, los 24 estudiantes de boxeo no han podido entrar a la institución y deben “agenciar” desde sus casas la vía para seguir en forma, lo cual incidiría en su rendimiento, según trascendió en una nota del diario local Girón.

De acuerdo con el texto, con un presupuesto asignado en 2021 se “recuperaron” los baños, el comedor y la cocina, pero no alcanzó para remodelar el gimnasio, por lo cual el lugar medular para el acondicionamiento físico de los atletas no tiene siquiera las condiciones mínimas para realizar el entrenamiento.

Periódico Girón

Pedro Luis Duarte Castillo, director del centro, se quejó de que aunque ha exigido un tabloncillo para el gimnasio, directivos de la empresa forestal respondieron que no tenían madera para hacerlo.

Con un tono de resignación, Alfredo Gómez Gómez, jefe técnico de boxeo y entrenador de esa academia, expresó que cuando entren los alumnos, con los medios que tienen “recogeremos lo que sobra y haremos las prácticas como podamos”.

Según manifestó Gómez, tampoco se ha designado transporte para llevar a la academia implementos para entrenar y colchones, lo que más los “golpea”, a decir de Duarte Castillo.

Según la versión del director, luego de haberse llevado los colchones de la escuela a petición del gobierno -para “colaborar en situaciones de emergencia en otros territorios”-, los funcionarios implicados aluden a la falta de combustible para justificar que no los han devuelto.

“Esperar por la designación de unos litros de combustible para regresar los colchones es, cuando menos, lamentable; pues, dicho sea de paso, pertenecen a la escuela”, expuso el director. Sin estos medios, no se puede garantizar la estancia de los deportistas en la institución.

Para Duarte la situación es lamentable y no augura un gran avance en el deporte debido a las circunstancias de la academia.

“Este es un deporte técnico en el que si no entrenas no obtendrás resultados. La muestra es el último torneo Playa Girón, donde la provincia lo hizo bastante mal; y es que sin condiciones no se puede realizar un trabajo sostenido y de calidad (...) Bajo estas circunstancias no sabemos cómo lograremos avanzar”, agregó.

Los jóvenes boxeadores permanecen en sus casas sin una fecha precisa para ingresar. Mientras, los directivos del instituto deberán esperar a la asignación, el próximo año, del presupuesto destinado al mantenimiento constructivo para concluir lo que falta.

Muchas instituciones estatales matanceras sucumben ante el olvido, la burocracia y la desidia del gobierno.

El Ateneo Deportivo Aurelio Janet de esa ciudad deberá aguardar hasta 2024 para ser reparado, aunque se derrumbó hace más de 13 años.

En estado de deterioro se halla también la casa del prestigioso dramaturgo cubano Abelardo Estorino en Unión de Reyes.

A pesar de ser un sitio de indudable relevancia histórica por haber sido la casa natal de uno de los dramaturgos más importantes de Cuba, las autoridades nunca se encargaron de protegerlo y permanece con daños significativos.