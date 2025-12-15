Patana vuelve a quedar a la deriva en la bahía de Santiago de Cuba meses después de haber sido rescatada

Patana a la deriva patana en la bahía de Santiago de Cuba

Una patana ubicada en el malecón de Santiago de Cuba volvió a protagonizar un incidente en las últimas horas, al quedar a la deriva frente a la costa, pese a haber sido rescatada anteriormente tras un proceso de reflotamiento y reparación parcial.

La información fue dada a conocer por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada a través de una publicación en Facebook, donde denunció el nuevo episodio como una muestra del abandono y la falta de gestión sobre una embarcación que pudo tener utilidad para la ciudad.

Según Mayeta, se trata de la misma patana que meses atrás fue denunciada por su estado de semihundimiento frente a la alameda santiaguera y que, tras la presión ciudadana en redes sociales, fue rescatada y colocada bajo la supuesta administración de la Oficina del Conservador de la Ciudad.

Foto: Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

Sin embargo, el resultado, afirmó, ha sido "más de lo mismo", ya que la barca terminó nuevamente fuera de control en las aguas a la vista de todos.

De acuerdo con la información recibida por el periodista, la patana se desplazó a la deriva en la bahía santiaguera y, poco después, comenzó a ser remolcada otra vez hacia el lugar donde se encontraba anteriormente.

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

En ese punto permanece ahora sin un uso definido, a la espera de una solución que permita devolverle alguna funcionalidad.

Mayeta recordó que la estructura fue en su momento un centro gastronómico y que ese proyecto terminó frustrado, como otros negocios estatales, por problemas de administración y falta de visión.

En su publicación, el comunicador señaló que el destino de la embarcación sería diferente si estuviera bajo gestión privada, con inversión, diseño y un servicio estable que permitiera convertirla en un espacio atractivo para residentes y visitantes.

Mientras tanto, advirtió que, bajo el esquema actual, seguirá siendo un elemento abandonado y potencialmente peligroso en la bahía.

El nuevo incidente generó numerosas reacciones entre usuarios que comentaron el post.

Algunos expresaron su frustración con frases como "¿qué es lo que no está a la deriva en este país?".

Varios santiagueros lamentaron el deterioro de instalaciones emblemáticas de la ciudad, mencionando parques, espacios recreativos y centros gastronómicos que, según dijeron, se han ido destruyendo por falta de mantenimiento.

Otros usuarios recurrieron al humor para describir la escena, sugiriendo incluso que la patana "quiere emigrar".

El episodio ocurre después de una larga cadena de hechos relacionados con esta misma embarcación.

El pasado 6 de agosto, la patana colapsó frente al malecón de Santiago de Cuba, a la altura de la Alameda, tras meses de deterioro sin mantenimiento, hasta quedar parcialmente hundida en la bahía.

En aquel momento, vecinos y activistas alertaron sobre la pérdida de una infraestructura que podría haberse rehabilitado para el transporte marítimo o como espacio recreativo, en una ciudad con una bahía navegable y en medio de una profunda crisis energética y de transporte.

Tras la difusión de imágenes y denuncias en redes sociales, las autoridades iniciaron las labores de rescate.

Días después se informó que la patana había sido reflotada en su totalidad y que comenzaría una segunda fase de trabajos, consistente en la soldadura de grietas internas para su traslado a instalaciones del astillero, donde recibiría restauración y mantenimiento.

En aquel momento se anunció el objetivo de devolverla a la ciudad como un espacio funcional, incluso como embarcación-restaurante.

El hecho de que la patana haya vuelto a quedar a la deriva reaviva las preguntas que ya se planteaban desde su primer hundimiento: quién responde por su estado actual, cuál es el plan real para su uso y hasta cuándo se desaprovechará el potencial de la bahía santiaguera como alternativa en un contexto marcado por la escasez de transporte urbano y las dificultades energéticas.

Para muchos habitantes de la ciudad, este nuevo incidente refuerza la percepción de que las soluciones han sido temporales y que los problemas estructurales de gestión siguen sin resolverse.