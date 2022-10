Unión Eléctrica de Cuba anuncia apagones por déficit de 968 MW

La Unión Eléctrica (UNE) anunció para este jueves apagones por déficit de capacidad de generación de 968 MW, cifra inferior a las de la última semana, cuando se registraron valores superiores a los 1,000 MW.

La causa, probablemente, sea la entrada en funcionamiento de la termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, que en el parte de esta jornada no aparece en la lista de las instalaciones que están fuera de servicio.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica (UNE)

Según la UNE, el miércoles se afectó el servicio durante todo el día, con una máxima afectación de 1414 MW (111 MW por los daños causados por el huracán Ian), a las 20:00 horas, coincidiendo con la hora pico.

Para este jueves se estima una afectación máxima de 850 MW por el día y de 968 MW en el horario pico, de ellos, 105 MW por los daños del huracán.

En este momento se encuentran fuera de servicio por averías ocho unidades: dos de la CTE Mariel, la unidad de la CTE Otto Parellada, dos de la CTE Nuevitas, una de la CTE Felton y dos de la CTE Rente.

Además, está en mantenimiento una unidad de la CTE Rente.

En los comentarios a la publicación de la UNE, varios internautas señalaron que los apagones de más de 10 horas se mantienen a pesar de que supuestamente se reparen las averías de las termoeléctricas.

"Están acabando con el pueblo. Desmotivación, tristeza, apatía, infelicidad, etc, están invadiendo nuestras vidas. Se nos van los días con los dichosos apagones estos. Ya no hay un horario, no hay respeto por nadie", señaló una camagüeyana.

"Lo que no se puede entender es que un circuito esté 14 horas sin servicio y no se tenga ninguna información de horarios ni de nada, 12 del día hasta las 2:00 am. El canal de Telegram solo dice que por el incremento de la demanda se encuentran afectados los 4 bloques de la provincia de Camagüey, pero por qué no dicen: 'serán superadas las 10, 12 o 14 horas'", cuestionó una joven.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica (UNE)

"Por Dios. Esto es un abuso. Los niños, los ancianos, los trabajadores, necesitamos descanso. Esto es un pesadilla. Así no se puede vivir", subrayó una guantanamera.

Otros usuarios se percataron de que la CTE Guiteras no aparece como averiada en la nota de la UNE, y exigieron una explicación.

"¿Y la Guiteras, sincronizó? Unión Eléctrica, son tantas informaciones incoherentes, ahora el bloqueo pasa a un segundo plano y es el huracán Ian el culpable de la terrible situación, situación que tiene al pueblo en un descontento total", cuestionó una periodista.

"No he tenido corriente para ver ni escuchar ninguna información, pero veo que no se menciona a la Guiteras en esta nota informativa. Es necesario hacer alguna nota informativa explicando qué ha pasado, si arrancó o si no lo va a hacer en mucho tiempo. El pueblo cubano que está soportando todo esto, se merece todas las explicaciones necesarias y la verdad", demandó una trabajadora de la empresa eléctrica de Mayabeque.

"Bueno, ya no veo a la Guiteras en el párrafo de las desgracias de la nota informativa. Ni informan si va a iniciar arranque o si le dieron baja total. ¡Espero con ansias sea una buena noticia!", dijo una madre de familia.

"Misma información repetida. No veo a la Guiteras en el listado, pero tampoco veo mejoras. ¡Que vivan los apagones de 20 horas!", ironizó un joven.