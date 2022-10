El Gato de Cuba se declara en huelga de hambre en prisión de Valle Grande

El preso político Yoandi Montiel Hernández -conocido como El Gato de Cuba- se declaró en huelga de hambre desde este jueves como protesta por los abusos vistos en la prisión de Valle Grande donde cumple condena.

De acuerdo con declaraciones de su padre Lázaro Montiel a Radio Televisión Martí, El Gato presenció cómo entre cuatro o cinco guardias le cayeron a bastonazos a un joven epiléptico que decía tener hambre.

“Él está viendo muchos abusos ahí”, contó el padre, quien afirmó que este lunes le correspondía su llamada telefónica y si no se comunica implicaría que está en celda de castigo.

El padre también denunció que las autoridades están chantajeando a su hijo en la prisión.

“Fueron a hacerle un video para que se retractara y dijera a los jóvenes que no salgan a las calles. Él se negó y el 12 de octubre el abogado me llamó por teléfono y me informó que no le concedieron la libertad condicional y que no la pida más porque no se la van a dar”, expresó Montiel al medio independiente.

Este chantaje había sido referido anteriormente por la madre del Gato quien en una directa de Facebook denunció que al joven le correspondía cambiar en agosto al régimen de libertad condicional, pero que su caso estaba en los tribunales y no se la habían concedido.

Según contó en esa ocasión, el activista había permanecido firme en su decisión de no filmar video alguno y cumplir con los dos años que le impusieron en su condena aunque le condicionaran su libertad.

Yoandi fue sentenciado en abril a dos años de prisión por el tribunal del municipio Diez de Octubre.

Su detención había ocurrido el 12 de abril de 2021 cuando fue procesado por el supuesto delito de desacato agravado de carácter continuado, por sus directas en redes sociales.

En el momento de su sentencia este año, el youtuber ya había cumplido más de 11 meses recluido, por lo cual, según las leyes cubanas, tendría posibilidades de salir en libertad condicional, pero la Fiscalía buscaba alargar su sanción y mantenerlo en la cárcel.

La Fiscalía de Diez de Octubre apeló la condena de dos años con la intención de extender su sentencia, según informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.