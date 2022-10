La transformación de William Levy: Así ha cambiado el actor cubano en los últimos 10 años

William Levy es sin dudas uno de los actores del momento. Si antes era muy popular en el mundo de las telenovelas, su protagónico en “Café con aroma de mujer” le ha ganado miles de fans, aunque además de su profesionalidad, su aspecto físico mucho ha ayudado a situarlo en la preferencia del público.

El actor cubano es considerado uno de los famosos más guapos y atractivos del mundo del entretenimiento, pero ¿cuánto ha cambiado realmente el galán de telenovelas en la última década?

Según Socialité, Levy se habría sometido a varios “retoques estéticos para seguir levantando pasiones”. Uno de los que señalan, y tal vez el más sorprendente, es que se habría injertado pelo.

En 2012, el actor reveló que padecía alopecia androgénica o calvicie, como comúnmente se le llama a la pérdida considerable de cabello, un tema del que no suele hablar públicamente.

Por ese entonces era común ver al actor en eventos públicos luciendo sombreros y gorras, pero más tarde comenzó a mostrar una cabellera que varios medios de prensa señalan que es producto de los injertos.

Ya sea cierto o falso, lo que sí está claro es que el flequillo le añade mucha más sensualidad al actor, aunque muchos de sus fans alegan que calvo también se veía muy sexy.

En Socialité también apuntan que es posible que Levy se haya hecho otros retoques como la inyección de vitaminas en la piel y el levantamiento de los pómulos y el relleno de sus ojeras.

Sin embargo, no hay duda de que el cuerpazo del actor no es fruto de ningún "arreglo". Aunque para muchos su excelente forma física pudiera deberse a constantes sesiones de entrenamiento, recientemente confesó en una entrevista en España que no hace ejercicios regularmente, por lo que parece que su genética tiene un buen papel en su constitución.

A sus 42 años William Levy luce más que espectacular que nunca, solo hay que verlo en la más reciente campaña de la colección primavera/verano de Emidio Tucci, perteneciente a la marca El Corte Inglés en la que derrochó elegancia y mucha sensualidad.

En los últimos meses, debido a las filmaciones de Montecristo, la serie en la será protagonista, Levy ha mostrado una barba que al parecer acompañará a su nuevo personaje y con la que ha arrancado incontables suspiros.

Algunas de sus fans están dispuestas incluso a hacer hasta lo impensable por el actor, como pagar miles de euros por un beso suyo, como ocurrió en una subasta el pasado agosto.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.