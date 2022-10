Barbero regala corte de pelo a cubano que pedía dinero en la calle

Un joven barbero regaló un corte de pelo a un cubano que pedía dinero en una calle de La Habana, según trascendió este lunes en redes sociales.

Junior Barber, como se identifica el barbero en su perfil de Facebook, manifestó haber sentido una gran satisfacción luego de arreglarle el cabello al señor en situación de calle, que desde enero no se cortaba el pelo.

“Me le acerqué y le dije que me dejara hacerle un corte y su mirada fue algo que me llegó al corazón, fue una mirada de alegría y solo sabía decirme que Dios me bendiga, eso me causó una alegría enorme”, escribió en su post de Facebook el joven quien adjuntó también fotos del arreglo.

En medio de la acera plantó su banco y con la máquina automática en la mano inició el proceso.

A los curiosos que pasaron por el lugar y preguntaron el costo del arreglo, dijo Junior, él les respondía que era gratis, y los cubanos le deseaban “muchas cosas buenas”.

“El puro solo sabía agradecerme y cuando me despedí me apretaba fuerte la mano diciéndome que Dios me bendiga y sé que él me bendice cada día de este mundo”, agregó el barbero.

Aunque no trascendió el nombre del hombre ni su procedencia, Junior dejó constancia de la “experiencia bella” vivida en las calles de la ciudad.

Su gesto altruista hizo feliz a un cubano que vive en la mendicidad y permanece recostado sobre la acera mientras espera por un alma caritativa que alivie su situación.

Los internautas que aplaudieron su acto, lo felicitaron y le dedicaron palabras de afecto.

“Si todos los seres humanos hicieran un minuto de bien cada 24 horas, la humanidad no estuviera sufriendo el 80% de lo que padece”, afirmó un usuario de Facebook.

Cada vez se difunden más imágenes de personas desamparadas que pernoctan en la calle, muchas suelen ser ancianos, cubanos sin familia o abandonados por esta.

Internautas han difundido fotos de cubanos pidiendo dinero en la calle. Este viernes trascendió en las redes la imagen de un anciano parado en una intersección de lo que parece ser la calle 23 del Vedado, con un cartel donde dice que es un hombre enfermo, y agradecería cualquier ayuda económica.

En algunas provincias del país las autoridades no cuentan con centros para albergar y socorrer a personas desamparadas.

Hacia 2019, el gobierno cubano había admitido que existían alrededor de 2,169 mendigos en el país, aunque para nombrarlos emplean el calificativo de personas “con conductas deambulantes".

En un país donde la vulnerabilidad económica sigue en ascenso, agravada por la creciente inflación monetaria y la escasez de alimentos y productos básicos de primera necesidad, muchos ciudadanos acuden a las calles para pedir limosna como recurso extremo ante la crisis.