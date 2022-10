Unión Eléctrica de Cuba anuncia apagones por déficit de hasta 839 MW

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) anunció apagones por déficit de generación de hasta 839 MW.

En su reporte diario, la UNE declaró que este jueves tiene "fuera de servicio por averías", las unidades 6 y 7 de la Central Termoeléctrica (CTE) Mariel, la unidad de la CTE Otto Parellada, las unidades 4 y 5 de la CTE Nuevitas, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 4 de la CTE Rente.

Facebook Unión Eléctrica UNE

Además tienen en "mantenimiento" la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 4 de la CTE Cienfuegos y la unidad 3 de la CTE Rente.

La afectación prevista para esta jornada es menor que en días anteriores. Se estima un máximo de 450 MW por déficit de capacidad de generación en el horario diurno, pero en la noche la cifra se eleva hasta 839 MW en el horario pico.

Los pronósticos podrán cumplirlos en caso de que se logre la entrada de la unidad 5 de la CTE Nuevitas con 80 MW, el completamiento de la unidad de Puerto Escondido con 10 MW y la recuperación de 75 MW en motores diésel.

La crisis energética continúa en Cuba, mientras los medios de prensa oficialistas anuncian como un logro que "entre las 12:47 am hasta las 5:40 am no hubo apagón en Cuba por déficit de la capacidad de generación".

Facebook Lázaro Manuel Alonso

El periodista Lázaro Manuel Alonso indicó en Facebook que la UNE logró "servir toda la carga, gracias a la entrada de Renté 5 y Santa Cruz 3" y explicó que se pudo dar mejor servicio también por "la disminución de la temperatura y la estabilidad de la CTE Guiteras que sigue con 240 MW".

Los usuarios de Facebook no han tardado en reaccionar a las comunicaciones de la UNE. Señalan que los resultados inmediatos que está logrando en la reducción del déficit de generación el nuevo ministro, dejan en ridículo al grupo que trabajó hasta ahora al frente de la única compañía eléctrica cubana.

"Es increíble, ya está haciendo efecto el cambio de ministro y del jefe de la UNE. Con casi las mismas máquinas le dan un bajón al déficit. Están dejando a los antiguos como unos ineptos ante el mundo. ¡Bravo!", dijo un usuario, en tono de burla.