Domingo de apagones en Cuba por déficit de más de 600 MW

Este será otro domingo de apagones en Cuba, según anunció la Unión Eléctrica (UNE), que pronosticó un déficit de capacidad de generación de hasta 450 MW en el horario diurno y de 637 MW en las horas pico.

Según la UNE, la máxima afectación ocurrió a las 19:24 pm, coincidiendo con la hora pico, y fue de 716 MW, de los cuales 63 MW se deben a los daños ocasionados por el huracán Ian.

El servicio quedó restablecido a las 00:54 de la madrugada del domingo, pero a las 6:25 am se comenzó a afectar nuevamente por déficit de capacidad de generación.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica (UNE)

Se encuentran fuera de servicio por averías ocho unidades de cinco termoeléctricas: tres de la CTE Mariel, dos de la CTE Nuevitas, y otros tres bloques de las CTE Otto Parellada, Santa Cruz y Felton.

Además, están en mantenimiento tres unidades de las CTE Santa Cruz, Cienfuegos y Rente.

Varios internautas comentaron sobre la ineficiencia del gobierno, cuya pésima gestión estos años es la responsable de la agonía en la que lleva viviendo la población durante meses, levantándose y acostándose a oscuras.

"Todas las termoeléctricas están en pésimo estado. Lo que no entiendo yo es ¿por qué? Y eso no debe ser de ayer para hoy, lo que quiere decir que jamás en la vida se ha invertido un peso en arreglar el vejestorio de termoeléctricas que existen aquí", expresó un habanero.

"En vez de estar sacando leyes en contra del pueblo por expresar su inconformidad ante los interminables problemas que existen, lo que tienen que hacer es resolverlos todos para que no tengan que sacar ninguna ley. ¡Ineptos!. Ahh... Yo me imagino que en fin de año no quiten la corriente porque ahí van a tener a sacar leyes no, cañones para frenar al pueblo", añadió.

"Hace falta que acaben de entrar para que esto mejore, porque Mariel, Otto Parellada y Santa Cruz llevan ahorita un año en esa lista negra de las fuera de servicio por averías", apuntó un guantanamero.