Atrasos en reparación de Aeropuerto Jardines del Rey ante temporada alta de turismo en Cuba

Aeropuerto Jardines del Rey, Ciego de Ávila, Cuba Foto © Cubadebate

La reparación del Aeropuerto Internacional Jardines del Rey presenta atrasos en las mejoras de la pista de aterrizaje de cara a la temporada alta de turismo que comienza en noviembre.

El coordinador general del aeropuerto, Lester Guisán Valdés, dijo a la prensa oficialista que los trabajos de pavimentación en la pista son fundamentales para operar aviones de más de 300 pasajeros que son el tipo de aeronaves que usa el mercado ruso, uno de los principales emisores de visitantes a Cuba.

Las brigadas de reparación tendrán que trabajar intensamente en lo que queda de mes para poder cumplir los compromisos de restauración de la pista de aterrizaje.

El gobierno cubano asegura que tendrá todo listo para recibir a los visitantes en noviembre, cuando comienza la temporada alta, pero si no lo tuvieran a punto como cabe esperar, aclararon que eso no los detendrá pues "lo que falta por hacer no impedirá el arribo de los aviones".

Otras reparaciones que se han hecho en el aeropuerto son la climatización, el montaje de elevadores y la remodelación de tiendas, la casa de cambio de divisas y la sala VIP. También incrementaron la capacidad de almacenamiento de combustible y techaron una nave para la protección de equipajes y equipos especializados.

Las autoridades del aeropuerto indican que se mantendrá la vigilancia epidemiológica en frontera, cumpliendo con los procedimientos exigidos por las compañías aéreas.

El aeropuerto Jardines del Rey recibe fundamentalmente a turistas que se hospedan en el polo de Ciego de Ávila. Tiene capacidad para operar 50 vuelos por semana.

Este verano recibió alrededor de una veintena de vuelos semanales, de las aerolíneas Off We Go, Transat, Air Canada y Sunwing, procedentes de Canadá. En la temporada alta de turismo se espera un incremento de vuelos procedentes de Rusia, operados por Nordwind Airlines.

El Ministro de Turismo, Juan Carlos Granda, reiteró que el gobierno cubano quiere cerrar el 2022 con 2,5 millones de turistas. Sin embargo, de enero a septiembre la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) solo confirma que el país recibió 1,074,814 visitantes.

El dato oficial representa el 42.99 % de la cifra planificada por el gobierno. Es poco probable que en los meses que restan de este año logren alcanzar los dos millones sobre todo porque el principal mercado emisor, Rusia, se encuentra en medio de una guerra contra su país vecino, Ucrania.

La semana pasada el gobierno de Ciego de Ávila reiteró que están preparados para la temporada alta. Indicaron que tienen listos los hoteles, con abastecimientos e infraestructuras que garanticen el servicio. El mayor desafío lo tienen en el transporte de los trabajadores por la falta de combustible y averías de los autobuses.