Empresario anónimo dona 190 mil euros para trasladar a España a niño con cáncer

Un empresario anónimo donó 196 mil dólares para trasladar desde México a España a Oliver, un niño que necesita urgentemente ser operado de un tumor cerebral.

El menor, de solo dos años y medio, fue diagnosticado de la enfermedad hace solo unas semanas y los especialistas de México no se atreven a operarlo por falta de medios, explicaron.

"Tú dime a quién tengo que hacerle el pago. No te preocupes por el dinero, a mí me va bien y no hay nada mejor en lo que yo pueda gastarlo", dijo el donante, según explicó el padre de Oliver.

El dinero será utilizado en contratar un avión medicalizado que traslade al paciente desde Cancún hasta Barcelona, donde el equipo médico del hospital Sant Joan de Déu lo espera para comenzar la cirugía.

A pesar de las gestiones y presiones de la familia, el vuelo no salió este domingo como estaba previsto, y seguramente la espera demorará hasta el martes, ya que todo parece indicar que intentan conseguir un médico u otros permisos, según explicó David Romero, tío del pequeño.

La familia agradeció las ayudas y donaciones enviadas por personas de todo el mundo, sobre todo a raíz del impacto mediático que ha tenido el caso de Oliver.

El padre del pequeño, ciudadano español residente en México, explicó que a mediados de octubre notaron que le costaba nadar, estaba apático, débil y sin apetito.

Tras varias pruebas concluyeron que Oliver tenía un tumor cerebral en la fosa posterior e hidrocefalia. En cuestión de días empeoró hasta el punto que dejó de caminar, hablar y comer.

En la sanidad pública le dijeron a la familia que la operación es muy compleja y no se comprometieron a hacerla, mientras que en la sanidad privada les pidieron hasta 120 mil euros solo por la operación, dinero del que no disponen.

Tras hacer público el caso apareció esta persona, que prefiere el anonimato y pagó el viaje a España para que el pequeño pueda salvarse, sin embargo la familia expresó su desesperación porque pasan los días y se les acaba el tiempo.

"Si no volamos se nos va a morir aquí", declaró el padre.