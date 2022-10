Oferta de trabajo en hospital de Pinar del Río genera indignación: Un custodio gana más que un médico

Una oferta de empleo como jefe de seguridad en un hospital de Pinar del Río provocó indignación entre la comunidad médica cubana, que protestó una vez más por los bajos salarios que recibe en comparación con la remuneración de otros empleos menos cualificados.

El Hospital Clínico Quirúrgico Dr. León Cuervo Rubio de Pinar del Río ofertó este sábado una plaza de jefe del Departamento de Seguridad y Protección. La plaza, para la que no se requieren estudios, experiencia o formación, será remunerada con un salario de 6,310 CUP.

“¿¡Por qué nos siguen pisoteando?! ¡¿Un Custodio trabaja en un hospital y cobra más que el Médico?! Por favor... que alguien me explique porque no entiendo. Solo esto pasa en Cuba... Indignante”, comentó en sus redes sociales un médico residente en un policlínico de Mayabeque.

No es la primera vez que los médicos elevan sus voces para protestar en redes sociales por los bajos salarios que reciben a pesar de la índole de sus trabajos y los años de estudio que emplearon en obtener la titulación.

Tras el aumento de salarios y pensiones implementada en 2021 como parte del llamado “ordenamiento monetario”, los Médicos Especialistas de II Grado cobran un salario de 5.810 CUP, al igual que los Médicos con Dos Especialidades y los Estomatólogos Especialistas en Cirugía Maxilofacial de II Grado.

La resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social publicada en la Gaceta Oficial Nº69 Extraordinaria de 10 de diciembre de 2020 fijó el salario mínimo en 2,100 pesos cubanos, mientras que las pensiones oscilarán entre los 1,528.

"Decir en estos momentos que los ingresos son suficientes sería totalmente falso. Son insuficientes, no solamente el salario, también las pensiones y las prestaciones de la asistencia social, porque el salario ha perdido capacidad de compra, eso es una realidad", admitió en septiembre la ministra de Trabajo de Cuba, Marta Elena Feitó Cabrera.

Aunque el gobierno de Miguel Díaz-Canel preveía incrementar el salario, la realidad -según la ministra- ha sido bien distinta. "Teóricamente los precios iban a subir 1.6 veces. Nada que ver con la realidad. Los precios se han disparado, ese déficit de oferta produjo un desabastecimiento, y ha habido un proceso especulativo con los precios, de precios abusivos".

"Si nosotros anunciáramos hoy un incremento del salario, la felicidad no iba a durar, en las condiciones en que estamos, ni al primer mes de cobrar ese salario, porque los precios se iban a disparar y se iba a comer ese incremento, que al final se iba a volver nulo. Íbamos a volver a la misma espiral", precisó.

Para un estudiante de medicina de Pinar del Río, la oferta del hospital clínico quirúrgico de su provincia es “una falta de respeto a la moral de los médicos y los estudiantes” que provoca “una decepción total” con el país, el gobierno.

“Respecto a este tema las palabras sobran… Los que estudiamos y los trabajan en cualquier otra cosa tenemos la esperanza de que esto pueda cambiar, que nos den un lugar importante como en cualquier lugar del mundo. Los médicos somos y seremos uno de los eslabones más importantes de un país”, dijo.

En agosto, otro galeno cubano se indignaba con el salario que recibía, en comparación con otros trabajos menos especializados. "No solo cobro menos que los trabajadores de la fábrica de tabaco, sino también de los trabajadores de Cadeca", dijo en sus redes el médico holguinero.

A mediados de julio, cubanos criticaron en redes sociales la convocatoria del Ministerio del Interior de un curso formativo de educadores penales que promete un salario de 7,720 pesos tras graduarse, superior a los 5,500 pesos percibidos por un médico en Cuba con dos especialidades.

“Primero, no me interesa lo que cobre cada cual, solo me interesa el mío, pero es indignante que yo, por ejemplo, Especialista de primer grado en Angiología y Cirugía cardiovascular, profesor asistente que para llegar aquí tuve que estudiar diez años, diez años para que me paguen 5,500 pesos y esos compañeros con cinco meses, cinco meses solamente de preparación le paguen 7,720 pesos, no, de verdad que duele en lo más profundo, una falta de respeto total", replicó un usuario.

La oferta del hospital pinareño recibió varios comentarios en la publicación de Facebook. “Es increíble; pena da ver esa plaza de seguridad y protección disponible, si no fuera tan lejos dejaba mi profesión de médico de familia y la solicitaba. ¡Estado fallido!”, dijo un médico con ironía.

“Por eso mismo media matrícula de 6to año de medicina se les han ido faltando solo meses para ser médicos”, dijo otro. “Sabía que esta publicación iba a ser titulares. ¡Felicidades, lo han conseguido!”, indicó un tercero augurando la polémica que despertaría la oferta.