Muere el actor Leslie Jordan en accidente de tránsito a los 67 años

El actor, comediante, escritor y músico estadounidense Leslie Jordan, conocido por sus papeles en "Will & Grace" y "American Horror Story", falleció este lunes en un accidente de tránsito en Los Ángeles a los 67 años.

El ganador de un Emmy por su interpretación de Beverley Leslie iba conduciendo su BMW y chocó contra un edificio en Cahuenga Boulevard y Romaine Street a las 9:30 a.m., informó Los Angeles Times, que tuvo acceso al reporte del Departamento de Policía de Los Ángeles.

El actor fue declarado muerto en el lugar, pero aún se desconoce si falleció producto del accidente o si tuvo alguna emergencia médica que causó el choque. Una fuente policial dijo al mencionado medio que, la forma en la que se produjo el impacto sugiere que Leslie Jordan pudo haber perdido el control antes de estrellarse.

"El mundo es definitivamente un lugar mucho más oscuro hoy en día sin el amor y la luz de Leslie Jordan", dijo en un comunicado su representante David Shaul. "No solo fue un gran talento y un placer trabajar con él, sino que también brindó un santuario emocional a la nación en uno de sus momentos más difíciles. Lo que le faltaba en altura lo compensó en generosidad y grandeza como hijo, hermano, artista, comediante, compañero y ser humano. Saber que ha dejado el mundo a la altura de su vida profesional y personal es el único consuelo que uno puede tener hoy".

Poco después del accidente, esa esquina se llenó de flores y notas que agradecían al actor y le deseaban un descanso en paz. Varias personas comenzaron a acercarse y se desarrollo una suerte de funeral espontáneo.

Jordan, que era abiertamente gay, era considerado también un ícono de la comunidad LGBT+ y abrió un reconocido camino para la identidad queer en la televisión.

En los primeros tiempos de la pandemia de coronavirus, millones de personas sintonizaron los divertidos videos que el actor comenzó a publicar desde su apartamento en su natal Tennessee. En ellos recreaba momentos cómicos de la vida en cuarentena, recordaba episodios de su vida y bailaba lo mismo en el patio que en la sala de su casa.

Sus más de 30 años de carrera incluyen producciones como la primera temporada de "Murphy Brown", y programas de televisión como "Bodies of Evidence", "Hearts Afire", "The Cool Kids" y más recientemente "Call Me Kat", de Fox, que estrenó su tercera temporada en septiembre último.