"Una verdadera leyenda latina": Antonio Banderas celebra a Gloria Estefan

Vídeos relacionados:
El actor español Antonio Banderas dedicó un emotivo mensaje a la cubanoamericana Gloria Estefan, destacando su papel como pionera y embajadora cultural de la música latina en el mundo.
Gloria acaba de ser galardonada como Personaje del Año 2025 por la revista estadounidense de cultura, moda y política Vanity Fair en Madrid, y aunque él no estuvo presente, quiso dejar claro su admiración y cariño por la artista.
"Cuando uno habla de Gloria Estefan, no habla solo de una cantante, habla de un fenómeno cultural. Ella es la prueba viva de cómo la pasión y la perseverancia pueden derribar cualquier frontera", expresó.
El histrión subrayó que su música puso el ritmo latino en el mapa global con los Miami Sound Machine.
"Abrió puertas y tendió puentes para todos los que vinimos después. Gloria es una pionera, una de las voces más honestas y poderosas de nuestra cultura. Su carrera es un ejemplo de un espíritu indomable", escribió.
"Es la historia de una artista que, a través de su arte y de su corazón, le regaló al mundo una alegría y una esperanza contagiosas. Una verdadera Leyenda Latina", recalcó.
Lo más leído hoy:
Antonio Banderas mantiene una estrecha relación con los Estefan desde su llegada a Estados Unidos en 1992 para filmar "Los reyes del mambo", película que marcó su despegue en Hollywood.
El premio de Vanity Fair coincide con los 50 años de trayectoria de la artista cubano-estadounidense y con el lanzamiento de "Raíces", su primer álbum en español en casi dos décadas.
Además, en 2025 se cumplen 40 años de "Conga", su mayor éxito internacional, recientemente incorporado al Salón de la Fama del Grammy.
Concierto en Madrid: celebración de la Hispanidad y mensaje político
Un día antes del homenaje, Gloria Estefan convirtió la Plaza de Colón de Madrid española en el epicentro musical de la Hispanidad 2025, con un concierto gratuito que reunió a miles de personas.
La artista repasó clásicos como "Mi tierra" y "Cuba libre", enmarcados por un discurso de apoyo a la migración.
"Todos sabemos lo que aportan los inmigrantes en el mundo. Somos seres humanos y todos queremos lo mismo", afirmó en el escenario.
Estefan y la política migratoria en EE.UU.
En recientes entrevistas, la cantante no ocultó su preocupación por el clima político en Estados Unidos bajo el segundo mandato de Donald Trump.
Reconoció que incluso lleva consigo su pasaporte "por si acaso", temiendo ser acosada por hablar español.
"Ver a las familias que están separando, cómo han maltratado a muchas personas, tirando a mujeres al piso frente a sus niños… Eso me da miedo. Llevo muchos años viviendo allí y nunca había visto nada así", confesó.
Icono cultural y activista
Con más de cinco décadas de carrera, tres premios Grammy y la Medalla Presidencial de la Libertad, Gloria Estefan ha trascendido la música para convertirse en un símbolo de resistencia, diversidad y orgullo latino.
Su homenaje en Madrid y las palabras de Antonio Banderas consolidan la imagen de una artista que, además de revolucionar la música latina, ha defendido con firmeza la dignidad de los inmigrantes y la riqueza cultural de la comunidad hispana.
Preguntas frecuentes sobre Gloria Estefan y su impacto cultural
¿Por qué Antonio Banderas considera a Gloria Estefan una leyenda latina?
Antonio Banderas destaca a Gloria Estefan como una leyenda latina por su papel como pionera y embajadora cultural de la música latina en el mundo. Él resalta cómo su música con Miami Sound Machine puso el ritmo latino en el mapa global, abriendo puertas para futuras generaciones de artistas latinos.
¿Qué reconocimiento reciente ha recibido Gloria Estefan?
Gloria Estefan ha sido galardonada como Personaje del Año 2025 por la revista Vanity Fair en Madrid. Este reconocimiento coincide con sus 50 años de trayectoria y con el lanzamiento de su álbum "Raíces", su primer álbum en español en casi dos décadas.
¿Cómo ha sido la participación de Gloria Estefan en el Festival de la Hispanidad 2025?
Gloria Estefan fue la estrella principal del Festival de la Hispanidad 2025 en Madrid, donde ofreció un concierto gratuito en la Plaza de Colón. Su actuación resaltó la importancia de la cultura y el idioma español, y fue un canto a la unidad y diversidad cultural.
¿Qué postura tiene Gloria Estefan sobre la política migratoria en Estados Unidos?
Gloria Estefan ha expresado su preocupación por la política migratoria en Estados Unidos, especialmente durante el segundo mandato de Donald Trump. Ha criticado el trato hacia los inmigrantes, subrayando su temor por el creciente ambiente de hostilidad hacia los latinos en el país.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.