"Una verdadera leyenda latina": Antonio Banderas celebra a Gloria Estefan

El actor español Antonio Banderas dedicó un emotivo mensaje a la cubanoamericana Gloria Estefan, destacando su papel como pionera y embajadora cultural de la música latina en el mundo.

Gloria acaba de ser galardonada como Personaje del Año 2025 por la revista estadounidense de cultura, moda y política Vanity Fair en Madrid, y aunque él no estuvo presente, quiso dejar claro su admiración y cariño por la artista.

"Cuando uno habla de Gloria Estefan, no habla solo de una cantante, habla de un fenómeno cultural. Ella es la prueba viva de cómo la pasión y la perseverancia pueden derribar cualquier frontera", expresó.

El histrión subrayó que su música puso el ritmo latino en el mapa global con los Miami Sound Machine.

"Abrió puertas y tendió puentes para todos los que vinimos después. Gloria es una pionera, una de las voces más honestas y poderosas de nuestra cultura. Su carrera es un ejemplo de un espíritu indomable", escribió.

"Es la historia de una artista que, a través de su arte y de su corazón, le regaló al mundo una alegría y una esperanza contagiosas. Una verdadera Leyenda Latina", recalcó.

Antonio Banderas mantiene una estrecha relación con los Estefan desde su llegada a Estados Unidos en 1992 para filmar "Los reyes del mambo", película que marcó su despegue en Hollywood.

El premio de Vanity Fair coincide con los 50 años de trayectoria de la artista cubano-estadounidense y con el lanzamiento de "Raíces", su primer álbum en español en casi dos décadas.

Además, en 2025 se cumplen 40 años de "Conga", su mayor éxito internacional, recientemente incorporado al Salón de la Fama del Grammy.

Concierto en Madrid: celebración de la Hispanidad y mensaje político

Un día antes del homenaje, Gloria Estefan convirtió la Plaza de Colón de Madrid española en el epicentro musical de la Hispanidad 2025, con un concierto gratuito que reunió a miles de personas.

La artista repasó clásicos como "Mi tierra" y "Cuba libre", enmarcados por un discurso de apoyo a la migración.

"Todos sabemos lo que aportan los inmigrantes en el mundo. Somos seres humanos y todos queremos lo mismo", afirmó en el escenario.

Estefan y la política migratoria en EE.UU.

En recientes entrevistas, la cantante no ocultó su preocupación por el clima político en Estados Unidos bajo el segundo mandato de Donald Trump.

Reconoció que incluso lleva consigo su pasaporte "por si acaso", temiendo ser acosada por hablar español.

"Ver a las familias que están separando, cómo han maltratado a muchas personas, tirando a mujeres al piso frente a sus niños… Eso me da miedo. Llevo muchos años viviendo allí y nunca había visto nada así", confesó.

Icono cultural y activista

Con más de cinco décadas de carrera, tres premios Grammy y la Medalla Presidencial de la Libertad, Gloria Estefan ha trascendido la música para convertirse en un símbolo de resistencia, diversidad y orgullo latino.

Su homenaje en Madrid y las palabras de Antonio Banderas consolidan la imagen de una artista que, además de revolucionar la música latina, ha defendido con firmeza la dignidad de los inmigrantes y la riqueza cultural de la comunidad hispana.

