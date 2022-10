Haila bloquea a La Diosa en Facebook y esta responde: "No sabe jugar"

La cantante cubana Haila María Mompié bloqueó en su cuenta de Facebook a Dianelys Alfonso Cartaya, más conocida en el mundo de la farándula como La Diosa.

Lo que quizás la exintegrante de la agrupación Bamboleo no se esperaba es que La Diosa lo compartiría en sus redes sociales, desatando muchísimas reacciones entre sus seguidores.

“Uy, Haila me ha bloqueado, qué dolor. No sabe jugar”, escribió con sarcasmo La Diosa y añadió un emoticono llorando y otro sonriente en un post en la red social.

La artista incluyó una captura en la que se lee: “La página no está disponible en este momento”.

La Diosa también compartió en los comentarios a la publicación otra captura en la que incita a Haila a bloquearla también en Instagram.

Todo parece indicar que la “guerra de bloqueo” se desató cuando la intérprete de “La papaya de 40 libras” comentó una publicación de Haila que decía: “Yo nací para dar guerra, no para coger lucha”; a lo que La Diosa respondió: “Guerra dice ella, me has hecho el día”.

La cantante compartió captura de su comentario y aprovechó para preguntarles a sus seguidores si consideraban que con estas palabras la había lastimado.

Pero La Diosa no ha sido la única víctima de los bloqueos de Haila. El youtuber cubano Abejas Memes confesó que también “sufrió” el mismo destino: “A mí me bloqueó desde el año pasado cuando la encendí con los memes”.

La situación común que ambos comparten provocó que La Diosa publicara un video sobre el asunto.

“Si Haila me bloqueó a mí, y bloqueó a Abejas Memes y ha bloqueado a un camión de gente que la ofende y que no están de acuerdo con ella y todavía tiene una cantidad de likes que le dan ahí que no puede ser, esa gente no son 'comunistanga' porque ya no quedan tantos”, reflexionó La Diosa.

La cantante confesó su asombro y llegó a la conclusión de que Haila “está comprando los likes”, y añadió la palabra “entendí” junto a su video.

¿Hasta cuándo dará de qué hablar el bloqueo de Haila a La Diosa? Mientras, a reír con los cientos de comentarios que ya han dejado los usuarios de Facebook.

