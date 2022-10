Multan con 20,000 pesos a campesino en Santa Clara: Es otra manera de machacar al que trabaja duro

El campesino cubano Fredy Antonio Sánchez Rodríguez fue multado con 20,000 pesos por no conciliar su producción con el registro pecuario cuando debía hacerlo.

La denuncia fue realizada este jueves por su esposa, Anisleidy Rivero, a través de su perfil en Facebook donde dijo estar indignada por lo que considera una injusticia.

“Yo no acostumbro a publicar mucho, pero esto ya es demasiado, indignante, no sé ni cuantas cosas más. Después no quieren que uno hable o se moleste. El salario de mi esposo es 3,097 pesos, hoy le aplicaron una multa de 20000 pesos por no ir al registro pecuario a conciliar en tiempo, por no tener transporte”, dijo la joven.

En su publicación, adjuntó una foto de la penalización fechada el 27 de octubre de este año por valor de 20,000 a nombre de su esposo. La cifra representa más de seis veces el salario del campesino.

Rivero explicó que la empresa pecuaria debía garantizar el combustible para el traslado de su marido desde su granja, pero declararon que no había disponibilidad y pretendieron que el campesino lo garantizara de su salario.

Captura de Facebook / Anisleidy Rivero

“Tenía que ir con dinero de su bolsillo, y él se negó a ir sino lo llevaban del trabajo. Y por esto le aplicaron esta multa, a pagar en 30 días. Si solo cobra 3,097 con que se come y se vive. Esto es otra manera de machacar al que de verdad trabaja duro para mantener la familia”, agregó la mujer.

Rivero insistió en que lo sucedido se trataba de una falta de respeto y aludió las represalias de las autoridades contra los que denuncian las injusticias.

“Ojalá alguien q tenga que ver con eso les esto y me responda a ver sino es una falta de respeto. Luego uno se pone a hablar y la cogen con uno, como decimos los cubanos. Esto está de p..... caballeros”, sentenció.

En julio, ganaderos de Las Tunas criticaron la falta de atención de las autoridades, así como las deudas de la Industria Láctea y Comercio con los productores de leche.

Entre los reclamos están la falta de atención al hombre, trabajar sin recursos y las incongruencias de las 63 medidas aprobadas por el gobierno con el objetivo para favorecer la producción de alimentos.