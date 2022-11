Activista Raúl Soublett sobre su interrogatorio grabado: Me hacían sentir más vulnerable

El activista LGBTIQ+ Raúl Soublett denunció el interrogatorio grabado al cual lo forzaron agentes de la Seguridad del Estado (SE), donde se sintió vulnerable y con miedo.

El coordinador del proyecto Alianza Afro-Cubana declaró en un artículo publicado este jueves en la revista feminista Alas Tensas que, en su situación de “regulado”, fue coaccionado por la SE para admitir que mantenía vínculos con organizaciones internacionales que trabajan en la defensa de los derechos humanos, a cambio de cederle su permiso de salida de Cuba.

Ante el miedo de caer en prisión y no ver concretado el objetivo de reunirse con su pareja, el periodista Héctor Luis Valdés, Soublett no tuvo alternativa más que consentir en grabar, temiendo que las imágenes fueran usadas en su contra y divulgadas.

“Recuerdo que detenían la grabación cuando mis palabras no eran las que ellos querían escuchar. Percibía cómo el tono de voz de ellos (el represor Guillermo, un jefe y el que grababa) aumentaba para así hacerme sentir con más miedo, más vulnerable”, dijo el activista.

Según su testimonio, los oficiales formaban las oraciones y lo hacían repetirlas, haciendo pausas cuando intentaba evitar decir algo falso. “Me sentía en un callejón sin salida”, aseguró.

“Eran muchas preguntas y tenía que contestarlas todas. Si me resistía no ganaba nada según ellos. Recuerdo cómo me decían que si no grababa el video, podría irme a mi casa tranquilamente, pero que habría consecuencias”, afirmó el joven quien describió el set conformado por una sofá, una cámara de grabación y un micrófono anclado a su camisa.

Si no concedía la entrevista, explicó Soublett, no podría abandonar el territorio y tendría que esperar pacientemente “a que llegara el día en debía aparecer en un juzgado, acusado de mercenarismo”.

Los oficiales, en su manipulación, le aseguraron que en situaciones semejantes a la suya habían cumplido con su palabra de permitir la salida de Cuba.

“Trataban de calmarme diciéndome que no me preocupara, que no lo iban a divulgar. Siempre y cuando yo no continuara en el activismo una vez habiendo salido de Cuba”, aseveró.

Soublett fue obligado a realizar otros actos para que se concretara su salida del país.

Debió anunciar también la disolución de la Alianza Afro-Cubana, de forma tal que se leyera como algo voluntario y entregar los equipos de trabajo con los cuales hacía producciones de videos y podcasts.

Soublett recordó el "linchamiento mediático" al que fueron sometidos los periodistas de El Toque en fechas recientes como parte de los mecanismos represivos del gobierno que buscan "criminalizar y difamar a los comunicadores que trabajan en medios independientes".

Reveló, además, que sufrió el acoso de la Seguridad del Estado desde 2017 y que los métodos de violencia usados por los agentes cada vez se intensificaban más, hasta el grado de conducirlo a una autoagresión física.

Soublett López y su pareja sufrieron en Cuba la represión de la Seguridad del Estado mientras desarrollaron activismo y periodismo independiente, por lo cual la Comisión Interamericana de Derecho Humanos les otorgó en diciembre pasado una medida cautelar atendiendo al peligro que corrían en Cuba y la violación de sus libertades individuales.

Como activista, Raúl Soublett se ha centrado fundamentalmente en los derechos de las personas LGBTI+ afrodescendientes.

A finales de septiembre, cuando logró salir de la isla, el gobierno de Nicaragua le negó la entrada al país cuando viajaba con su madre de su pareja.

Durante una escala en el aeropuerto de Panamá, de camino a Managua, fueron informados de que el régimen nicaragüense les negaba la entrada.

Poco después, en un proceso de al menos siete días de duración, el gobierno de Panamá concedió la petición de asilo a Raúl Soublett López y Dayami Valdés.