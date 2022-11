Cantante Thalía confiesa padecer dislexia

La actriz y cantante mexicana Thalía confesó a su público que padece dislexia desde niña, según trascendió este viernes en una entrevista.

La intérprete de célebres temas como “No me hace falta”, “Piel morena” o “Arrasando” reveló que el padecimiento se lo detectaron cuando era pequeña y le ha supuesto trabajo al hablar en inglés, reveló este viernes a la conductora Karla Díaz en su programa de YouTube Pinky Promise.

“No sé si nadie lo sabe pero soy de disléxica”, expresó Thalía.

La artista no dudó en revelar que en uno de sus últimos estrenos, “Psycho Bitch”, se le creó la disyuntiva de pronunciar “'psycho beach' o 'psycho bitch' Psycho playa o psycho cab…”, pues el trastorno del habla que sufre la lleva a confundir o mezclar palabras.

“Siempre te sale ahí la dislexia y dices una palabra por otra. Me he metido en unas por mi dislexia, en unas que digo una cosa por otra y ni modo”, reconoció con un tono jocoso.

Entre risas y bromas, la presentadora le preguntó por el reto que le habría supuesto la canción “Arrasando”, pero la actriz mexicana contó que se le facilitó cantarla porque ella escribió la letra y conocía “el concepto”, una frase tras otra.

En una extensa conversación donde habló de su infancia, su familia, su afición por los unicornios y donde mostró, incluso, el contenido de su bolso, Thalía se refirió también a otra enfermedad que puso su mundo "de cabeza": la enfermedad de Lyme.

El padecimiento se lo detectaron desde hace casi 15 años, manifestó en la plática.

“Yo la verdad sentía que me estaba muriendo. Yo vi a mi marido un día a los ojos y le dije ‘mi amor, es el último día que me ves con vida, me voy a morir. Ya no puedo con el dolor, ya no puedo con los sentimientos, ya no puedo con esto que es horrible’”, relató en el programa.

Aunque se encuentra de remisión, la cantante admitió que debe cuidar su salud porque si somete su cuerpo a mucho estrés puede tener una recaída, también si fuma o ingiere alcohol en exceso, dijo.

La protagonista de la telenovela Marimar, quien celebró su cumpleaños 51 a finales de agosto, no es la única que ha revelado en fechas recientes padecer dislexia.

También la puertorriqueña Olga Tañón confesó en el marco del Día Internacional de la Dislexia vivir con ese trastorno.

Para la artista, la dislexia no tiene que ver con la inteligencia, “sino con el procesamiento de las letras al escribir”, declaró en un video publicado en Instagram.

En un video mostrado Instagram, Tañón admitió haber destruido muchas letras de canciones luego de haberse percatado de que estaban mal escritas.

