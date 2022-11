Inspectores aplican más de 200 multas en una semana en Ciego de Ávila

Inspección en Ciego de Ávila Foto © Invasor / Alejandro García Sánchez

El enfrentamiento “contra las ilegalidades, el delito y las indisciplinas sociales”, ha dejado casi 300 multas en la última semana en la provincia de Ciego de Ávila.

Más de 400 intervenciones de la Dirección de Inspección y Supervisión dieron como resultado la aplicación de 274 multas, la mayoría de ellas en entidades estatales, según el periódico oficialista Invasor.

Las autoridades provinciales crearon en octubre el correspondiente “grupo de enfrentamiento”, siguiendo las instrucciones del gobierno de Miguel Díaz-Canel, que por esas fechas llamó a enfrentar a “ilegales, pillos, lumpen, vagos y corruptos”, en una maniobra de distracción para evadir la responsabilidad de la escasez y la crisis de Cuba.

Las autoridades avileñas se han concentrado en “el cobro de multas en apremio, las inspecciones a centros estatales de producción y servicios, así como a trabajadores por cuenta propia”. En este sentido, identificaron a 72 ciudadanos que ejercían como cuentapropistas “sin los permisos correspondientes”.

Además, el “grupo de enfrentamiento” dedicó sus esfuerzos a “la prevención e investigación de los hechos de hurto y sacrificio del ganado mayor, y el combate a los precios especulativos y abusivos”, según el citado medio.

Mientras el gobierno de la provincia aseguraba a finales de octubre que estaba preparado para afrontar la temporada alta de invierno en el destino turístico de Jardines del Rey -con la puesta a punto de las hoteles, abastecimientos e infraestructuras que garanticen el servicio a los visitantes-, ciudadanas avileñas ofrecían en la televisión nacional recomendaciones para aprovechar las tres horas con luz en la actual programación de apagones en ese territorio.

Según dijo una de ellas, se trata de estrategias que forman parte de la “resistencia creativa”, en alusión al “concepto” usado recurrentemente por Díaz-Canel en ausencia de otra argumentación que el bloqueo para justificar su pésima gestión.

Con un déficit de capacidad de generación que ascendía por las fechas a más de 1,400 MW -de acuerdo con lo expresado en el reportaje- los consejos energéticos provinciales implementaron “sus propias estrategias”, que se han mantenido en momentos de elevado déficit de electricidad.

El reforzamiento de la ofensiva contra coleros y revendedores emprendida por el régimen cubano deja, desde enero de 2020 hasta la actualidad, más de 16 mil personas procesadas solo en Ciego de Ávila.

Así lo indicó un reciente reporte de la Agencia Cubana de Noticias, que glosó las medidas adoptadas por el gobierno de esa provincia para combatir “el delito, la corrupción, ilegalidades e indisciplinas sociales”.

Según la agencia, todos los “factores sociales” de esa provincia están en alerta y trabajando de manera conjunta para “reducir hechos que perturban el orden interior, la tranquilidad ciudadana y el desarrollo económico y social al atentar contra los esfuerzos para superar una crisis multicausal en el país”.

Desde su inicio a comienzos de 2020, la Operación Lucha contra Coleros, lanzada por las autoridades cubanas y promovida por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, busca perseguir y castigar a los intermediarios y operadores del mercado informal, y hacerlos responsables de la escasez y los altos precios que sufre la población.

Golpeados por la inflación y la ineptitud del gobierno para implementar medidas que conduzcan al aumento de la producción y la creación de riqueza en el país, los cubanos observan en estos días un rebrote de la campaña contra coleros y revendedores, a los que día y noche se señala en todos los medios de comunicación como responsables del malestar social.

"No podemos permitir que quienes no trabajan, no aportan y están en la ilegalidad, ganen más y tengan más posibilidades para vivir que los que realmente aportan. Ahí estamos al revés, estamos rompiendo los conceptos del socialismo ", dijo Díaz-Canel en un llamado a los dirigentes de su gobierno para intensificar el enfrentamiento contra coleros y revendedores.