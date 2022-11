El Chorro, una comunidad abandonada en Camagüey

La cubana Yisela Borges, residente en la comunidad El Chorro en Camagüey, denunció el abandono que sufre una carretera de su pueblo y el peligro que esto representa para la población.

"He decidido subir esta foto del camino de El Chorro, una comunidad donde vivimos más de 450 habitantes, entre ellos hay mujeres embarazadas, niños chiquitos y ancianos. En está comunidad se entrega mensual unos cuantos litros de leche y ya no se están entregado porque el carro no tiene paso. Tenemos niños becados que se tienen que trasladar hasta Vertiente en estás condiciones del camino", dijo en Facebook

Facebook Yisela Borges

La cubana mostró un video del peligroso recorrido que hace un camión para salir de El Chorro. El vehículo transitaba por una estrecha vía de tierra, con marabú a ambos lados del camino.

El camión iba cargado de personas, sin ninguna protección, a la intemperie y en algunos momentos daba bandazos por las irregularidades del terreno.

Es una vía tan estrecha, con tanto fango y huecos que el camión de los productos normados no llega a la bodega de El Chorro.

"Es triste, a mi hermana cada vez que hay que sacarla llega llena de moretones de los golpe que se da con los baches horribles que hay. La tierra no hay que comprarla, con un poco de esfuerzo se resuelve el problema solo que en Vertiente hay que echarle gana", dijo una persona en los comentarios a la publicación.

"Es triste ver estas imágenes (...) Es duro que por años se pida que arreglen el camino y cada día esté peor, donde no pueden entrar las ambulancias, ni la guagua de pasajes, ni la de los niños becados, ni el carro de la EMPA , ni el de los medicamentos. ¿No es mejor evitar accidentes?", dijo otro usuario.

"Esperamos que alguien coja conciencia y comience a cumplir con sus funciones y arreglen ese camino ya que de ahí se contribuye en gran manera a la alimentación. Hay personas enfermas estudiantes que necesitan trasladarse de forma segura. Empecemos a pensar en los demás", dijo otro residente en Camagüey.



"Que hagan algo que es una falta de respeto tantas personas niños ancianos y el gobierno no hace nada. Que hagan algo antes que sea demasiado tarde", pidió otra persona.

"Así es la vida en nuestra comunidad y no le duele a ningún dirigente de los que tienen que ver con este problema (...) Lo peor del caso es con los estudiantes becados que nunca les ponen transporte ni para buscarlos ni traerlos de pase", dijo una vecina.

La carretera es tan peligrosa que los padres están valorando dejar de enviar a sus niños a las escuelas. Borges comentó que se siente desesperada porque ha planteado estos problemas en varias reuniones y "no hay solución".

El Chorro es una comunidad rural que pertenece al Consejo Popular Manantiales, en el municipio Vertientes y está ubicado a 29 km de la ciudad que lleva ese mismo nombre.

La actividad económica fundamental es la agropecuaria. Según indica Ecured, solo existe una escuela primaria en esta comunidad, a la que asisten más de 60 alumnos.

Sin embargo, la escuela comienza su enseñanza en primer grado y va hasta cuarto grado. Luego los alumnos deben trasladarse hasta una escuela primaria internada de Manantiales, donde cursan los grados posteriores. La enseñanza media básica los niños la tienen que cursar en Vertientes.