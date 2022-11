Lenier Mesa: ¡Listo para la gran noche de los Latin Grammys 2022!

Lenier Mesa vivirá este 17 de noviembre, noche de los Latin Grammys 2022, uno de los días más importantes de su carrera artística.

El cantante cubano, con tres nominaciones a esta 23 edición de los premios, compartió en su perfil de Instagram fotos desde los ensayos para la gala en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas.

Una vez más llegó el agradecimiento del artista a Marc Anthony, para quien compuso varios de los temas que se incluyen en el disco Pa'llá Voy, nominado en las categorías Mejor Álbum de Salsa y Mejor Álbum del Año.

“El Niño de Cuba. Todos los sueños se hacen realidad. Dios gracias por estas nominaciones en especial a Marc Anthony por creer en mis composiciones. Listo en ensayos para Latin Grammy", escribió en una de sus publicaciones en esa red social”.

“Mala”, una de las canciones que el cubano coescribió con el salsero estadounidense, también compite en el apartado Mejor Canción Tropical.

En una reciente entrevista para la revista Hola!, a propósito de estas nominaciones, el cubano habló de cómo fue el proceso creativo del álbum de Marc Anthony.

“Pa'llá Voy se hizo ahí mismo en el estudio. Ellos tenían la música guardada de cuando Marc había hecho Vivi Mi Vida, y Marc me dijo 'mira vamos a hacer este tema aquí, ahora aquí en el estudio, aquí delante de todo el mundo', y yo le dije 'bueno vamos a componer aquí de una', y ahí salió”, contó el intérprete de “Cómo te pago”.

Sobre sus experiencias favoritas junto a Marc Anthony, confesó que “a los productores y músicos les gusta escuchar la música todo el tiempo antes de grabarla”, sin embargo, el cantante de ascendencia puertorriqueña es de los que disfruta todo un disco y después lo graba, “por eso es el gran intérprete que es”.

Cuando le preguntaron qué haría si no se dedicara a la música sorprendió con esta respuesta: “Si no fuera artista, estuviera cortando pelo en una peluquería porque es lo que me gusta hacer”.

Por suerte, se decidió por la rama artística, pues esta noche tendremos la oportunidad de verlo entre los nominados en tres oportunidades.

Además de Lenier otros artistas cubanos como el dúo Ibeyi, Gente de Zona, Aymée Nuviola, Gonzalo Rubalcaba, Chucho Valdés, Síntesis, Eme y X Alfonso, Leoni Torres, Ángela Álvarez, Amaury Gutiérrez, Renesito Avich, Alexander Abreu y su agrupación Havana D'Primera, Juan Mario Aracil y Glenda del E aspiran a llevarse a casa una de las estatuillas.

