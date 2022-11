Padre cubano busca evitar la deportación de su hijo con autismo: Su familia está en EE.UU.

Un padre cubano residente en Estados Unidos pidió ayuda para evitar la deportación de su hijo con autismo que entró como inmigrante por la frontera con México.

"Mi nombre es Alberto Cruz Romero, soy el padre de Adrián Alejandro Cruz González, ciudadano cubano que se encuentra detenido en la prisión Joe Corley Detention Facility", dijo en un mensaje publicado en Facebook este domingo.

Facebook Alberto Cruz Romero

Alberto señala que su hijo Adrián, de 18 años, tiene síndrome Asperger y llegó a Estados Unidos el 13 de octubre de 2022 por un punto cercano a Eagle Pass TX, junto a su madre Adelina González Zuniga y su hermano Adiel Alexander Cruz González.

"A mi esposa Adelina y a Adiel, les fue otorgado parole humanitario, pero mi hijo Adrián fue trasladado a la prisión CoreCivid Processing Center 15850 Export Plaza Dr, Houston, TX 77032", dijo el padre cubano y especificó que Adrián "fue separado del grupo familiar y procesado de forma independiente".

"Sin que fuéramos avisados por parte de alguna autoridad migratoria, a nuestro hijo le realizaron dos audiencias en corte de inmigración dentro del penal, a pesar de avisarle al juez que no podía defenderse por sí mismo, porque su limitación no le permite entender cosas que no le son afines, que pedía ser representado por sus padres o por un abogado, a lo cual el juez no hizo caso y procedió a juzgarlo, sin que hasta el momento sepamos de qué cargos se le acusa", denunció Alberto.

El joven fue liberado del centro CoreCivic la semana pasada, pero lo trasladaron a Montgomery Processing Center y posteriormente sus familiares descubrieron que había sido enjuiciado.

"El juez afirmó el fallo, del cual seguimos sin saber nada acerca de qué se trata. Finalmente, encontré dónde está mi hijo, rastreando las opciones de los sistemas de comunicaciones gettingout y telmate, pero su nombre había sido cambiado por Adrain, por lo que aparecía doble, en una prisión liberado y en la otra con un nombre diferente", contó Alberto.

Tras los problemas burocráticos y errores de registro, finalmente localizaron al joven, pero las autoridades de la prisión Joe Corley no le permitieron el acceso a la madre para saber cómo se encuentra Adrián.

La familia se cuestiona hasta qué punto es legal, o es una forma de abuso, procesar al joven "sin testigos, ni nadie que defienda a una persona que no puede hacerlo por sí misma".

"En caso de ser deportado a Cuba, Adrián no tendrá para dónde ir, porque sus padres y hermanos, todos estamos en Estados Unidos", dijo Alberto.

En su mensaje alertó que temen que su hijo pueda tener una crisis depresiva y que atente contra su vida, porque asegura que este es una posibilidad en el caso de las personas con síndrome Asperger.

"En la noche del 18 de noviembre de 2022, recibí una llamada de mi hijo, donde me decía que ya no quiere seguir más en prisión, yo traté de darle ánimos para que resista el encierro hasta encontrar una solución, como mismo había estado haciendo en días anteriores, pero esta vez él no estuvo de acuerdo conmigo y cayó en estado de depresión, algo peligroso para los que padecen este síndrome autista asperger, pues es conocido, que ellos valoran el suicidio como opción cuando se deprimen", comentó Alberto.

La familia de Adrián ha pedido en redes sociales el apoyo para lograr que su caso sea reabierto. También solicitaron ayuda económica para hacer frente a los gastos que esta situación generó, como la necesidad de alquilar un apartamento en Texas. El 22 de noviembre se presentarán ante la corte para pedir que su hijo tenga una nueva audiencia.

El síndrome de Asperger es un trastorno dentro del Autismo. La situación de Adrián en Estados Unidos tiene bajo un gran estrés a la familia porque podría ser deportado tras los acuerdos recientes aprobados entre Cuba y Estados Unidos y no habría nadie en la isla para acogerlo.

A inicios de noviembre el gobierno cubano aceptó la reanudación de vuelos de deportación desde Estados Unidos. En este caso, con migrantes detenidos en la frontera mexicana, como sería en la situación de Adrián.

La medida es una muestra de los intentos de la administración de Joe Biden para frenar la crisis migratoria cubana. Los vuelos de deportación del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estaban paralizados desde los últimos dos años.

Al cierre del año fiscal 2022 las autoridades estadounidenses reportaron que cerca de 224.607 cubanos ingresaron por sus fronteras terrestres y solicitaron refugio político.

Esta alarmante cifra crece todavía más si se suman las detenciones en el mar que fueron más de 6,182 migrantes, confirmando que este es el mayor éxodo irregular desde Cuba hacia Estados Unidos.