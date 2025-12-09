Alarma en Bayamo por denuncia de presunto maltrato a una niña

Una fuerte preocupación se desató en Bayamo tras la denuncia pública de un presunto caso de maltrato infantil, difundido por el usuario Yonimiler Del Río Polo en Facebook.

La publicación, que rápidamente se viralizó, expone la situación de una niña que, según el denunciante, estaría siendo golpeada por su propio padre.

El material más impactante del post es un video donde se observa a la menor con marcas visibles de golpes en el rostro, relatando a una mujer que su padre la agredió primero con un cinto y luego con la mano.

La niña explica que la golpiza ocurrió después de que dijera que tenía hambre y pidiera un poco de refresco, un testimonio que ha provocado indignación generalizada.

En su mensaje, Del Río Polo afirmó que la menor quedó bajo la custodia del padre -identificado como Niorgel Bruzuela- después de que la madre saliera del país rumbo a Guyana.

Captura de Facebook / Yonimiler Del Río Polo

Para proteger la identidad de la niña, el denunciante omitió su nombre, explicando que su intención era evitarle futuras consecuencias como acoso o estigma.

La denuncia incluye además la dirección donde vive el presunto agresor: Calle 14, entre 26 de Julio y 19, reparto Ciro Redondo, Bayamo, e insta a la población a compartir la información para que las autoridades intervengan con urgencia.

"Esto no puede quedar impune", escribió Yonimiler.

Un caso que se suma a una cadena alarmante de denuncias

La gravedad del caso ocurre en un contexto nacional ya marcado por múltiples denuncias recientes de maltrato infantil, igualmente difundidas en redes sociales y que han obligado a las autoridades a intervenir.

La semana pasada, en Cienfuegos, vecinos del consejo popular San Lázaro dieron la voz de alarma cuando un niño de apenas dos años contó que su propia madre lo había quemado con café.

Otro video declaró que la mujer habría quemado también a sus otros dos hijos con agua caliente.

La madre, identificada como Marlenis Cosme Nodal, quedó bajo investigación y los menores fueron puestos bajo supervisión de entidades estatales como el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El caso abrió un debate sobre los límites y responsabilidades en el uso de redes sociales para denunciar abusos: aunque estas plataformas ayudan a visibilizar peligros reales, también pueden exponer innecesariamente a los menores si no se actúa con cuidado.

Otro episodio reciente ocurrió en Ceballos, Ciego de Ávila, donde un video estremeció al país: una madre golpeaba brutalmente a su hija pequeña, amarrada en un patio, mientras otra persona grababa el abuso sin intervenir.

La mujer fue identificada como Elizabeth González Díaz, conocida por tener un historial de violencia según testimonios vecinales.

El caso obligó a que los niños fueran trasladados a un hogar para menores sin amparo familiar, mientras la madre y el padrastro enfrentan cargos por "Otros Actos Contrarios al Desarrollo Integral de las personas menores de edad".

Un problema creciente y de raíces profundas

Especialistas en protección de la infancia insisten en que el maltrato infantil en Cuba tiene raíces culturales arraigadas, donde el uso de la violencia como método de disciplina aún se normaliza en muchos hogares.

Factores como pobreza, estrés, alcoholismo y violencia doméstica suelen agravar el riesgo.

Las estadísticas más recientes alimentan la alarma: de enero a agosto de 2025, hospitales de Matanzas atendieron cuatro menores víctimas de maltrato, superando los tres casos registrados durante todo 2024.

La denuncia ocurrida ahora en Bayamo no es un hecho aislado, sino una evidencia adicional de un panorama preocupante.

La población exige respuestas rápidas y acciones contundentes para proteger a la niña y garantizar que las autoridades esclarezcan los hechos y actúen con responsabilidad y transparencia.

Mientras tanto, la comunidad continúa compartiendo el caso en redes, con la esperanza de que esta vez la intervención llegue a tiempo.