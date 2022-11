El consejo de Ángela Álvarez a Lili Estefan para llegar a los 95 años: "Siempre tener una esperanza"

La cantante cubana Ángela Álvarez, ganadora recientemente de un Latin Grammy con 95 años, compartió con la presentadora de televisión Lili Estefan algunos consejos para llegar a su edad tan bien como ella.

“Si a los 95 tú pudiste, todas podemos”, se le escucha decir a la conductora del programa “El gordo y la flaca” de Univisión en un video junto a Ángela.

Lili Estefan le preguntó a la artista más longeva: “¿Es verdad que tú bailas zumba y si te ponen un reguetón también?".

La respuesta de Ángela no se hizo esperar y arrancó risas a la modelo cubana-estadounidense: “No, reguetón no, zumba un poquito. Yo voy todos los jueves a hacer ejercicios a Zumba Exercise”.

La sobrina del compositor y productor musical Emilio Estefan le pidió a Ángela un consejo para llegar a los 95 como ella: “Siempre tener una esperanza, nunca estar triste”.

“Yo siempre cuando estoy un poco deprimida le pido a Dios que me dé la fortaleza que él puede dar y que me dé alegría y sobre todo salud. No le pido una casa, ni un carro, ni un brillante, sino salud, porque con salud tú puedes hacerlo todo”, añadió la artista que estrenó su primer álbum en 2021.

En el texto que acompaña el video Lili Estefan escribió: “Una verdadera inspiración conocer a Ángela Álvarez que a sus 95 años de edad acaba de ganar un Latin Grammy. Viva Cuba 1,000 felicidades para ella, su nieto y el resto de la familia”.

Durante la gala de premiaciones de la 23 edición de los Grammys, Ángela envió un mensaje de esperanza al recibir el galardón a Mejor Nuevo Artista: “A aquellos que no han realizado su sueño. Aunque la vida es difícil siempre hay una salida y con fe y amor lo pueden lograr. Se los prometo.”

Varios artistas presentes en la ceremonia como Emilio Estefan y Marco Antonio Solís compartieron con la artista y le agradecieron por la inspiración y demostrarles que aún a su edad se pueden cumplir las metas.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.