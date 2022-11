Alertan a familiares de balseros cubanos desaparecidos de intento de estafa

Familiares de balseros cubanos desaparecidos denunciaron haber sufrido un intento de estafa de una persona que se identifica a sí mismo como el "Capo del desierto" que los llama por teléfono desde EE.UU. diciendo que rescató a sus seres queridos en el mar tras haber naufragado.

Luego de indicar que tiene a los familiares en su poder, el sujeto en cuestión ha llegado exigir hasta 10 mil dólares por la entrega de cada balsero.

“Me contactaron hace aproximadamente de cuatro a cinco días y me pidió 10 mil dólares por cada uno de mis familiares. Me dijo que si nosotros o mi familiar de EE.UU. no le mandábamos aunque sea 3 mil ó 4 dólares de adelanto, ellos iban a echar a nuestros familiares a los tiburones”, explicó desde Cuba una de las víctimas del intento de estafa en declaraciones a Jany González para Univisión.

A esa persona el Capo del desierto le dijo que había recogido a unos 25 balseros en las costas de Galveston, en el estado Texas; que los migrantes estaban deshidratados y que necesitaban atención médica.

A otros familiares les dijo que un barco de pescadores había rescatado a los balseros en el mar y también les pidió dinero.

“Yo soy mexicano, yo por eso los trato de ayudar. Ustedes díganme, yo necesito que ustedes me digan si los van a apoyar, si van a mandar el recurso económico que necesitan para ingresarlos acá con un médico de paga, particular”, se escucha decir al individuo en un mensaje de voz difundido por una de las familias afectadas.

La periodista Jany González llamó por teléfono al estafador y se identificó como familiar de uno de los balseros desaparecidos. Según explicó, se inventó un nombre y un apellido falsos y cuando le preguntó por esa persona, el sujeto le pidió tres mil dólares por una videollamada.

En un segundo contacto telefónico, la comunicadora sí se identificó como reportera de prensa y el resultado fue bien diferente.

“No señora, no tengo ningún cubano ni soy nada, está equivocada, es un error”, se escucha decir al individuo.

El citado medio de prensa achaca el origen del intento de estafa a la difusión por parte de familiares, en publicaciones en redes sociales, de números telefónicos particulares en busca de alguna pista que ayude a encontrar a sus seres queridos, algo que acaba sirviendo de cebo a personas inescrupulosas.

Las agencias policiales recomiendan a quienes sean víctimas de un intento de estafa similar colgar el teléfono y no dar información alguna.

“Si mantiene una conversación con el sujeto, pida hablar directamente con el familiar y nunca acepte pagar un rescate por transferencia electrónica o en persona”, concluyó la periodista.

En el caso de familiares que se encuentren en Estados Unidos, deben contactar de inmediato con la oficina más cercana del Buró Federal de Investigaciones (FBI) o con la policía local.