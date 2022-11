Madre cubana pide ayuda para poder proteger a su hija con esquizofrenia

Leticia de la Cruz López es una madre cubana residente en Sagua la Grande, Villa Clara, que espera desde hace años por una vivienda en condiciones donde cuidar a su hija que nació con retraso mental y padece de esquizofrenia

"Debido a esta enfermedad me aconsejaron una habitación con condiciones especiales para protegerla de cualquier peligro en su crisis", lamentó la mujer.

Captura de pantalla de Facebook

Cruz López dice que su hija tiene 20 años, pero la burocracia de las instituciones cubanas ralentizan el proceso para obtener todos los permisos para la construcción de la nueva vivienda.

"Ya han pasado seis meses y cada vez que me presento me dan una excusa diferente y debido a la situación de la niña no puedo viajar frecuentemente", explicó.

La madre cubana suplicó ayuda, con la esperanza de que alguien pueda agilizar todo el proceso que le permitirá tener una casa donde su hija pueda estar bien atendida.

Una vecina de la mujer, en condición de anonimato, se comunicó con CiberCuba y criticó que el gobierno desatendiera a una familia que necesita de ayudas especiales.

Lesiones en una de las piernas de la joven, que debe ser atada / Cortesía a CiberCuba

"Todos los días veo por lo que está pasando una madre que no duerme pensando que su hija se levante y coja algo y se quite la vida", describió.

También pidió a las autoridades cubanas que le ayuden a adquirir un panel solar para enfrentar los apagones que sufre el país y que vuelven más estresante la situación en la casa.

Los problemas de la vivienda en Cuba son un asunto pendiente del gobierno, que a pesar de sus discursos y planificaciones, continúa sin cumplir las metas trazadas y en 2022 construyó solo 16,985 casas, el 76 % de lo previsto.