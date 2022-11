Fallece actriz y cantante de origen cubano Irene Cara, voz de Flashdance y Fame

Irene Cara, actriz, cantautora y estrella del pop de origen cubano, falleció a los 63 años en su residencia en la ciudad de Largo, Florida, el viernes último.

La noticia la dio a conocer su publicista, Judith A. Moose, en la cuenta de Twitter de Cara. "Por favor, compartan sus pensamientos y recuerdos de Irene. Leeré todos y cada uno de ellos y sé que ella estará sonriendo desde el cielo. Adoraba a sus fans”, pidió.

Se desconoce la causa del fallecimiento de la cantante de los dos éxitos de los 80, "Fama" y "Flashdance". Según Moose, esta será revelada "cuando haya información disponible".

Cara saltó al estrellato en 1980 cuando protagonizó la película Fame, dirigida por Alan Parker, y escrita por Christopher Gore. En el drama musical interpretó a Coco Hernández, bailarina, pianista y cantante. Su desempeño le valió una nominación a Mejor Actriz en los Globos de Oro de 1981.

Tres años después, consolidó su fama mundial con el tema "What a Feeling", canción principal de la película Flashdance (1983) que coescribió e interpretó, y por la que obtuvo un Oscar a la Mejor Canción Original y un Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina. Desde entonces ha sido considerada un ícono del género musical pop.

Irene Cara nació en el Bronx (Nueva York), el 18 de marzo de 1959. Su padre fue el puertorriqueño Gaspar Cara, trabajador de una fábrica y saxofonista retirado, y su madre Louise Escalera, cubano-estadounidense que trabajó como acomodadora de cine. Tuvo dos hermanas y dos hermanos; ella era la más pequeña de la familia.

A los tres años fue finalista en el concurso Little Miss America. Con solo ocho años interpretó la canción "¡Ola! ¡Ola! Ola!" en el programa Ted Mack Amateur Hour.

A esa edad ya contaba con su primer disco en español para público latino y también grabó un álbum navideño en inglés poco después.

En 1970, fue la artista más joven en participar en un concierto tributo al mítico músico de jazz Duke Ellington, patrocinado por la National Association for Advancement of Colored People ( NAACP), en el que también se presentaron Louis Armstrong, Stevie Wonder, Sammy Davis, Jr. y Roberta Flack.

Desde niña participó en series como The Electric Company y, luego, en películas destinadas al público adolescente como Aaron Loves Angela (1975) y Sparkle (1976).

Formó parte de espectáculos dentro y fuera de Broadway, como los musicales The Me Nobody Knows, Maggie Flynn y Via Galactica.

Cara obtuvo tres éxitos entre los 10 primeros en el Hot 100 con "Fame", "Flashdance... What a Feeling" y "Breakdance" en la prestigiosa revista Billboard. El segundo pasó seis semanas consecutivas en la primera posición y encabezó la lista del Dance Club Songs durante tres semanas.

Irene Cara en la lista Billboard Hot 100. Captura

Fue la cantante de su banda Hot Caramel, formada en 1999. Su álbum Irene Cara Presents Hot Caramel, un ambicioso conjunto de dos CDs con una notable agrupación de músicos y cantantes femeninas que ella desarrolló y produjo, fue lanzado el 4 de abril de 2011.

Entre las bandas sonoras en las que también participó figuran las de los filmes D.C. Cab (1984), City Heat (1985), All Dogs Go to Heaven (1989), China Cry (1991) y Downtown: A Street Tale (2007)

En marzo de 2004, Cara entró al Salón de la Fama del Café Ciboney y recibió un Premio a la Trayectoria en la sexta edición anual de los Prestige Awards.

Moose, su agente publicitaria, definió a Irene Cara como un "alma bellamente dotada cuyo legado vivirá para siempre a través de su música y sus películas".

Tras su fallecimiento, músicos como Lenny Kravitz, Diane Warren y Flea de Red Hot Chili Peppers recordaron en redes sociales a la fallecida cantante y actriz.

“Irene Cara, me inspiraste más de lo que podrías imaginar”, tuiteó Kravitz. “Su composición y voz crearon una energía pura que nunca cesará. También definiste una era que está tan cerca de mi corazón”.

Mientras que Jennifer Beals, la protagonista de Flashdance, compartió una foto con Cara durante la ceremonia de los Premios de la Academia de 1984 y el siguiente mensaje: “Hace falta una hermosa soñadora para escribir e interpretar las bandas sonoras de los que se atreven a soñar”.

En Cuba Irene Cara también fue muy popular y seguida por los jóvenes. Sus películas y su música se siguen proyectando hoy en espacios televisivos; suelen ser muy recurrentes en las programaciones especiales de verano.

Al momento de la redacción de esta nota, no se habían informado pormenores sobre su funeral.