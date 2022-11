Sobreviviente contradice su versión inicial sobre el hundimiento en Bahía Honda y pide disculpas al MININT

Héctor Eduardo Meizoso Chiong, uno de los sobrevivientes del hundimiento en octubre de una lancha con una veintena de cubanos en costas de Bahía Honda, no solo cambió de forma radical su relato inicial sobre la tragedia, en el que indicaba que los guardafronteras impactaron la lancha de forma intencional, sino que además llegó a pedir disculpas este martes al Ministerio del Interior por sus declaraciones previas.

Meizoso Chiong, tío de la niña de dos años fallecida en el trágico hecho, fue uno de los cuatro sobrevivientes que compareció en un programa especial de la televisión dedicado a desmentir la responsabilidad de la unidad de tropas guardafronteras en el hundimiento.

El joven dijo que su padre, Héctor Meizoso, lo llamó por teléfono desde EE.UU. para decirle que estuviera localizable para una salida del país. Cuenta que finalmente salieron al día siguiente él, su hermana, su esposa y su primo, omitiendo en el listado de familiares a su sobrina, que fue la única menor de edad fallecida en la tragedia.

“Cuando llegamos al lugar que ya nos montamos en la embarcación y vamos saliendo de las costas de Cuba, tuvimos un impacto con la lancha de guardafronteras. Parece que un motor de la embarcación donde íbamos nosotros se averió y dio un giro hacia arriba de la lancha guardafronteras causando un accidente, donde resultaron heridos y fallecidos muchas personas”, dijo Meizoso Chiong, quien descargó así la responsabilidad del hundimiento a una mala maniobra del lanchero Luis Manuel Borges.

El joven pasó entonces a desmentir sus declaraciones previas en las que señalaba directamente a los guardafronteras como culpables.

Dijo que a los dos días de haber salido del hospital Calixto García, cuando estaba recuperándose en su casa, una prima fue a filmarles un video para mandarlo para Estados Unidos.

“En el video hablamos cosas que sinceramente no fueron verdad, porque no estábamos esclarecidos, no estábamos claros de cómo había sucedido la situación”, argumentó.

“Hablamos cosas como que había sido un asesinato cuando no fue. Eso no lo teníamos que haber dicho, y yo quiero pedirle disculpas al MININT y a las tropas guardafronteras también. Me siento mal porque estábamos acusando personas y en realidad fue un accidente, no fue ningún delito grave”, concluyó.

En su versión anterior Héctor Eduardo había dicho claramente que los agentes guardafronteras no habían tenido "escrúpulos", que lo sucedido fue muy triste y que no había necesidad de embestirlos porque ya estaban parados en el momento en que los chocaron.

“Nos partieron la lancha al medio, fue gritado por uno de los guardafronteras, ni tan siquiera nos ayudaron”, aseveró el joven en ese momento.

En redes sociales, muchos internautas han opinado sobre el radical cambio de versión del joven. Unos le reprochan con dureza el cambio de su relato, mientras que otros subrayan que Cuba es un “estado de terror”, donde las autoridades tienen muchos mecanismos para amenazar a un testigo y manipular su declaración.

El cubano Luis Manuel Borges Álvarez -alias "El Pollo"- lanchero sobreviviente del hundimiento, también compareció para decir que lo sucedido fue un “accidente” y que no cree que el impacto de la embarcación de Tropas Guardafronteras que acabó en tragedia fuera intencional, corroborando así la versión oficial del régimen, que ha generado enorme malestar entre muchos cubanos.

Autoridades del Ministerio del Interior (MININT) y de la Administración Marítima de Cuba comparecieron para mostrar los resultados de la investigación del hundimiento, ocurrido en la noche del 28 de octubre y que ocasionó la muerte de siete personas.

Autoridades del MININT declararon que la pesquisa concluyó que los procedimientos empleados por la unidad de guardafronteras fueron para evitar el impacto con la lancha, y que "no hubo acciones invasivas ni agresivas". No obstante, admitieron que el choque era inevitable porque la lancha "se había interpuesto en su camino".

La embarcación viajaba con 26 personas a bordo y cargaba además con 15 tanques de combustible, trece de ellos en la zona del camarote.