Unión Eléctrica de Cuba anuncia apagones por déficit de 1,135 MW en hora pico

Apagón en Cuba (imagen de referencia) Foto © Captura de imagen en YouTube

La Unión Eléctrica de Cuba anunció apagones para este miércoles por déficit de 1,135 MW en hora pico, que representan más de un tercio de la demanda nacional.

De acuerdo con una nota informativa posteada en Facebook por la entidad, se prevé una afectación máxima de 750 MW por déficit de capacidad de generación en el horario diurno; y una situación peor para el horario pico.

"Se estima para la hora pico una disponibilidad de 2,085 MW y una demanda máxima de 3,150 MW, para un déficit de 1065 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1,135 MW en este horario", subraya el comunicado.

Explica que el déficit de generación se debe a que están fuera de servicio por avería las unidades 6 y 7 de la Central Termoeléctrica (CTE) Mariel, la CTE Talla Piedra, la CTE Guiteras, la unidad 4 de la CTE Nuevitas, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Renté.

Nota informativa de la UNE. Facebook

Además, en mantenimiento siguen la unidad 3 de la CTE Santa Cruz y las unidades 3 y 4 de la CTE Renté.

Esto ocasiona limitaciones en la generación térmica de unos 276 MW; que en la generación distribuida estén indisponibles por avería 963 MW y haya un déficit por las CTE en mantenimiento de 701 MW.

Para el horario pico se estima la entrada de 117 MW en motores diésel, precisó la UNE.

El martes en el horario de la noche hubo un afectación de 1,101 MW a las 18:30 horas, coincidiendo con la hora pico; y el servicio quedó restablecido a las 01:53 horas de la madrugada de hoy.

Sin embargo, a las 05:15 horas se comenzó a afectar nuevamente el servicio en el SEN por déficit de capacidad de generación.

Estos datos hablan de la fuerte crisis energética que vive la isla, la cual se traduce en prolongados apagones y descontento popular.

El Gobierno cubano prometió resolver la situación en diciembre, pero la población es cada vez más escéptica al respecto.

"Mañana es diciembre, por suerte hoy es el último día con estos injustos apagones, digo injusto porque vivo fuera de La Habana, ya saben no", comentó sobre esa promesa gubernamental un residente en la isla en el post de la Empresa Eléctrica.

"Con el mayor respeto. Considero deben dar una explicación de qué pasa. Ya estamos en diciembre y no se ve la RECUPERACIÓN PAULATINA de la que tanto se ha hablado. En nuestro caso en particular llevamos 2 meses y medio con apagones desde las 8 de la noche y hasta mínimo 12 de la noche casi siempre hasta la una o las dos y ha llegado hasta las 4. Se dice que estamos en circuito de emergencia, pero esa emergencia es diaria. Si no cambian los pronósticos, qué podremos esperar", preguntó otro.

El mandatario Miguel Díaz-Canel inició una gira internacional a mediados de diciembre para intentar recabar ayuda para resolver la crisis energética, pero los resultados del recorrido no son muy alentadores.