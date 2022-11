Régimen niega entrada al escritor Carlos Manuel Álvarez: “Desde Heredia hasta Arenas, también al exilio pertenezco”

El régimen de la isla negó la entrada a Cuba al escritor Carlos Manuel Álvarez, según denuncia trascendida en redes.

“Hoy a las 3:32 p.m. debería yo abordar el vuelo 837 de American Airlines con destino a La Habana desde el Aeropuerto Internacional de Miami, pero el régimen político de mi país me acaba de negar la entrada a la isla”, apuntó este domingo en su perfil de Facebook el también periodista y director del medio independiente El Estornudo.

También señaló que “los funcionarios de la aerolínea no han sabido ofrecerme ninguna explicación, solo que no pueden permitirme abordar. You have been denied from Havana, me han dicho”.

Captura Facebook/Carlos Manuel Álvarez

Asimismo, comentó que aunque está calmado, “el dolor es ya permanente”.

Además, anunció que explicará este asunto como más detalles y recordó que comparte el mismo la misma medida con las activistas Anamely Ramos y Omara Ruiz Urquiola.

“Siento que compartir en este momento el destino de dos mujeres como Anamely Ramos y Omara Ruiz Urquiola justifica mi vida”, sostuvo, también.

Álvarez, dijo, además, que “quiero creer que he ido al límite en el enfrentamiento a la injusticia directa que durante décadas ha subyugado a mi país, y que hay un premio secreto en el castigo del tirano, porque tu dignidad ha hecho que revele su naturaleza, algo que el tirano siempre quiere esconder”.

“Estoy dispuesto a regresar a mi país por cualquier otra vía y a organizarme con los cubanos que también quieran hacerlo. El retorno de una comunidad en pleno es quizá la vía que nos queda. Por otra parte, desde Heredia hasta Arenas, también al exilio pertenezco”, concluyó en su denuncia.

En julio de este año, el escritor afirmó que estaba dispuesto a subirse en una flotilla pacífica para regresar a su patria.

Aseguró en esa ocasión que su idea no tenía nada de alarde ni aspaviento, sino algo que ha pensado mucho.

"Estoy dispuesto a subirme en una flotilla pacífica para regresar a Cuba, y creo que nos están arrojando al momento en que tendremos que contemplarlo como algo inminente e ineludible", aseguró.

"Es una operación práctica, factible, que podemos hacer los ciudadanos", añadió el joven, quien en noviembre de 2020 voló de Miami a La Habana para reunirse con los activistas que hacían huelga de hambre en la sede del Movimiento San Isidro, y logró estar con ellos varios días, antes de que el gobierno lo sacara de allí, con el pretexto de un test de coronavirus alterado.

Esta declaración de Álvarez se produjo después de que el régimen castrista impidiera a la activista y profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola regresar a Cuba.

A Ruiz Urquiola le han negado tres veces la entrada a Cuba desde que salió a Estados Unidos para un tratamiento médico. Incluso, la última vez, fue tras el paso del huracán Ian por la isla, el cual devastó la finca de su anciana madre en Pinar del Río.

A la académica y activista Anamely Ramos ha estados dos veces en la misma situación que Carlos Manuel y Omara.

Ramos, miembro del Movimiento San Isidro y una de las activistas que protagonizó el acuartelamiento en su sede en noviembre de 2020, acusó a la aerolínea American Airlines de violar sus derechos humanos, al impedirle abordar un vuelo de regreso a Cuba, su país de origen y residencia.

"Tengo un pasaje hoy para Cuba y la aerolínea me dice que Cuba mandó un mensaje de que yo no puedo entrar a mi país. Estamos aquí discutiendo con la aerolínea, tratando de que entiendan de que, independientemente del acuerdo que puedan tener con el gobierno cubano, yo soy residente cubana", declaró Ramos en una transmisión en vivo por su perfil de Facebook desde el Aeropuerto Internacional de Miami.

Ramos salió de Cuba en enero de 2021, con visa de estudiante para estudiar un doctorado en Antropología en la Universidad Iberoamericana de México y entró a Estados Unidos con visa de turismo, obtenida en el consulado estadounidense en Ciudad de México.

En octubre, viajó a Washington para recibir el Premio Oxi al Coraje 2021 que la Fundación Oxi Day otorgó al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro y preso desde las protestas del 11 de julio.

En esa ocasión el escritor cubano también exigió una respuesta con la "magnitud requerida" ante el impedimento de regresar a Cuba de la activista y curadora.

Álvarez calificó el caso de Ramos como grave, "tenebroso" y "una violación tan escandalosa de los derechos elementales del ser humano", por lo que pidió "una respuesta diplomática, una presión a nivel gubernamental, una conversación pública entre Washington y La Habana puede calibrar la magnitud del evento".

El también periodista apuntó que el gobierno cubano tiene que dar una respuesta y que el Departamento de Estado tiene que pedirla, porque "no hay ninguna justificación" para permitirle esta acción al régimen.

"Tengo la amarga sensación de que desde arriba, de todas partes, se están riendo de nosotros. Diciendo que apoyan, pero no apoyan, diciendo que presionan, pero no presionan, diciendo que están velando, pero no están velando nada, diciendo que están buscando vías de solución, y la gente sigue jodida un día sí y otro también en medio de una retórica vacía", espetó Álvarez