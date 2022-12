Cubano comparte fotos de su cambio tras arribo a EE.UU: "9 meses en el capitalismo y otros 26 años en el comunismo"

El joven exprofesor cubano Julio Adriel Merladet Olazábal, quien arribó a EE.UU. hace apenas nueve meses, compartió en redes sociales dos reveladoras imágenes acerca de su aspecto físico antes y después de emigrar.

“Sí, sí, soy yo. Unos 9 meses en el capitalismo y otros 26 años en el comunismo”, escribió en Facebook Merladet Olázabal, quien en octubre del pasado año denunció haber sido expulsado de su puesto de trabajo en el IPVCE Silberto Álvarez Aroche por publicar en internet videos en los que criticó el Sistema de Salud Pública de la isla.

En la foto izquierda, Julio Adriel tras varios meses viviendo en EE.UU., en la foto derecha mientras vivía en Cuba (Fuente: Captura de Facebook/Julio Adriel Merladet Olazábal)

“Lo más lindo es que mi mujer me celaba, ¿quién te iba a robar esa cosa, mija? Que conste, no tenía ninguna enfermedad ahí”, bromeó el joven ante el gran contraste entre las dos fotos, una en la que se le ve en extremo delgado y otra ahora.

La publicación fue recibida con decenas de comentarios, muchos de ellos alabando el cambio y dando constancia de que, efectivamente, la mayoría de los cubanos que emigran consiguen rehacer y mejorar su vida en muchos aspectos.

(Fuente: Captura de Facebook/Julio Adriel Merladet Olazábal)

“Brother pues tremendo cambio usted ha dado, hay que salir de acá para poder vivir, porque a la verdad en Cuba ni se vive si se sobrevive, no sé ni qué decir, porque cada día que pasa vamos involucionando, la juventud acá está frustrada, sueños rotos, nada de planes, se piensa y se vive malamente para comer, si comes no vistes, y si vistes no comes, queda escoger”, sentenció un internauta desde Cuba.

“El comunismo es una enfermedad. ¿Viste que clase cambio, el aire de libertad y sobre todo la comida viste como pone a uno?”, comentó otro cubano, en ese caso desde EE.UU.

En agosto de 2021 Julio Adriel Merladet Olazábal, quien residía en el municipio Jiguaní, en Granma, denunció en Facebook las deficiencias del Sistema de Salud Pública en su provincia, luego que su esposa e hija pequeña estuvieran durante horas buscando asistencia sanitaria en medio de la ola de coronavirus que asolaba en ese momento al país.

En octubre de 2021, Merladet Olazábal dio a conocer que había sido expulsado de su trabajo como profesor de Historia en el IPVC de Granma consecuencia de su denuncia, lo que lo llevó a tener que dedicarse durante unos meses a vender productos agrícolas.

En esa oportunidad contó a CiberCuba que la expulsión de su trabajo en un principio le provocó mucha impotencia, sobre todo porque él nunca recibió quejas sobre su desempeño como maestro, pero indicó que le sirvió para entender cómo funciona el régimen.

En febrero de este año el joven escapó de Cuba a través de la ruta migratoria por Nicaragua.