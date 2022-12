Ulises Toirac se recupera del dengue: "De esta salgo"

Ulises Toirac Foto © Facebook del artista

El humorista cubano Ulises Toirac se está recuperando de dengue y aseguró que "de esta salgo".

Aunque el artista dijo en una publicación que tuvo que suspender su programa de Facebook "El Rapidín Matutino" porque está "to hecho mierda" y se siente "down", pidió a sus seguidores que no se preocuparan.

"Voy mejor pero aún con sacos de arena encima del cuerpo... ¡No os preocupéis mis valientes hispanos! De esta salgo. Magullao pero salgo. Gracias", escribió en sus redes.

Facebook / Ulises Toirac

El humorista agradeció a sus seguidores por los múltiples mensajes de apoyo y a los amigos que lo han ayudado y le han enviado alimentos.

"Gracias a todos los preocupados y en especial al amigo que tan prontamente me hizo llegar gelatina (da la impresión que no quieren que me pase algo malo)", resaltó.

Desde noviembre, los casos sospechosos de dengue han reportado un ligero descenso, excepto las provincias de Ciego de Ávila, Camagüey y el municipio especial Isla de la Juventud, que incrementaron el reporte de casos, según cifras oficiales de Salud Pública.

En octubre último, las autoridades cubanas informaron que la transmisión del dengue se reportaba en 15 provincias, 44 municipios y 62 áreas de salud de la isla. Esta enfermedad ha golpeado al país fuertemente en los últimos meses y también ha impactado en el universo infantil.