Padre cubano no puede comprar un arbolito de Navidad a su hija: "Será un triste fin de año"

Un padre cubano lamenta no poder comprarle un arbolito de navidad a su hija, y aseguró que su triste realidad es la de miles de compatriotas en la Isla.

Manuel Viera, un abogado que mantiene una postura crítica contra el régimen, relató en su muro de Facebook lo que le sucedió cuando su pequeña Brenda le pidió que le comprara un árbol de navidad, una ingenua petición que lo llenó de tristeza.

"Aunque los niños en Cuba, como cualquier niño del mundo sueñan en colores, su realidad no es como la de la mayoría de los niños del mundo. ¡Su realidad es en blanco y negro! Su realidad es sin arbolito, sin reyes, sin regalos, ¡sin alegría! Cuesta mucho a cualquier padre en Cuba explicarle a un niño que en este país sin rumbo, con la inflación actual todo el dinero no alcanza para comer y que de ninguna manera se pueden gastar miles de pesos en árbol y luces para alegrar un poquito el fin de un año terrible", dijo.

Captura de Facebook / Manuel Viera Porelcambio

Viera agregó que también deberá explicarle a su hija que tampoco podrán celebrar como manda la tradición cubana, con una comida que incluya carne de cerdo, yuca y frijoles negros, porque hasta estos últimos son inalcanzables para él.

"Muy triste ha sido que entienda mi niña que este año no habrá comida en familia porque la familia se fracturó, porque sus tíos salieron junto a medio millón de cubanos huyendo de la tristeza y la desesperanza. Este año no habrá cena, no habrá alegría porque la abuela se enfermó de los nervios por la partida de sus hijos, de sus nietos. Que no habrá fiesta porque el abuelo cada día más olvidado y triste, ya no se levanta de la cama y ve cómo se le va la vida. ¡Son los logros de nuestra sociedad, los avances de nuestra gloriosa involución!", recalcó.

Para este padre, resulta doloroso ver las imágenes en las redes sociales, de familias que celebran felices en todo el mundo, mientras los niños en Cuba no tienen acceso ni siquiera a algún dulce o a una simple chuchería.

"Será un triste fin de año, será en blanco y negro para Brendita, como lo será para millones de pequeños cubanos que este año no pedirán juguetes, no pedirán paseos o bicicletas... Este año todos pedirán algo tan simple como poder vivir en colores", concluyó.

Manuel Viera se ha hecho popular en redes sociales por sus críticas al régimen cubano.

En octubre pasado, afirmó que Cuba jamás progresará mientras quienes gobiernan no aprendan a admitir errores y respeten la pluralidad de ideas políticas en igualdad de derechos.

"Todos tenemos derecho a pensar y que Cuba no será feliz hasta que no se produzcan cambios sociales, estructurales, políticos y económicos muy profundos...", declaró en su Facebook, tras salir de un interrogatorio con la Seguridad del Estado.

El abogado fue citado para presentarse en Villa Marista, luego de publicar una carta que dirigió al gobernante Miguel Díaz-Canel en septiembre, en la que le cuestionó la crisis económica que vive el país.

"Hago responsables de lo que me acontezca a esos que, aun sin haber cometido jamás un delito, me convocan a una entrevista ante la Seguridad de Estado (...) Hago responsables también a quienes me convocan del bienestar de mi familia, que hoy depende del salario que traigo cada mes para poder subsistir en este inflacionado país", escribió entonces.

En su misiva dirigida a Díaz-Canel, Viera denunció que llevaba casi dos años buscando unas botas para su hija de dos años, para tratarle un defecto ortopédico, y le había sido imposible conseguirlos.

"Dos años perdidos que dañarán la salud de mi hija mientras tú hablabas de guarapo, limonada y cubanos confundidos", escribió.