tWitch, DJ del show de Ellen DeGeneres, dejó nota de suicidio

El suicidio del DJ y bailarín Stephen "tWitch" Boss, quien se convirtió en un referente de alegría y vibras positivas, ha conmocionado a la industria artística y a seguidores en todo el mundo.

Este viernes, trascendió que el concursante y juez de "So You Think You Can Dance" había dejado una nota en la habitación del motel en el que puso fin a su vida con un disparo autoinflingido. En la breve misiva aludía a las luchas que lo llevaron al suicidio y los desafíos que había enfrentado en el pasado, reveló el sitio TMZ.

El portal especializado en entretenimiento supo, mediante sus fuentes policiales, que las razones que tWitch plasmó en la nota eran "una referencia ambigua a sus desafíos pasados" y "no está claro exactamente a qué se refería en la nota".

Según los reportes policiales, tWitch tomó un Uber el lunes desde su casa hasta el motel, que queda a menos de una milla, puso su teléfono en modo avión, escribió la nota y se pegó un tiro.

Su esposa Allison Holker había acudido desesperada a una estación de policía de Los Ángeles la mañana del martes, diciendo que su esposo se había ido de casa sin decir nada y sin su carro y no respondía al teléfono, lo cual no era un comportamiento para nada normal en él. Tanto insistió que a pesar de no tener el tiempo requerido para estos casos, la policía lo circuló como persona desaparecida.

Un miembro del personal del motel fue quien encontró a tWitch el martes dentro de la habitación, luego de que ese no hiciera el check out.

Además de su esposa Allison, le sobreviven sus hijos Weslie, de 14 años; Maddox, 6 y Zaia, 3, respectivamente.