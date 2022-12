Chocolate le tira a Jacob Forever: "El reparto no te queda bien, asere"

El repartero Chocolate MC cargó contra el reguetonero Jacob Forever en sus redes sociales este martes por estar incursionando en el reparto después de haberlo criticado.

"Jacob Forever, vuelve a ser tú, el reparto no te queda bien, asere", disparó Chocolate en sus historias de Instagram.

El Rey de los Reparteros se quejó de que algunos reguetoneros, entre ellos Jacob, "quieren ser reparteros a la fuerza ahora".

Instagram Stories / Chocolate MC

Además de Jacob Forever, Chocolate incluyó en su tiradera a otros reguetoneros con los que tiene rencillas habituales como El Micha, Yomil y El Taiger, "antiguos faranduleros a los que mi música les daba asquito, ¿qué pasa con ustedes que no la sueltan ahora?"

Instagram Stories / Chocolate MC

Este 21 de diciembre, día de su cumpleaños, Jacob Forever estrenó el álbum Tamoarriba, que incluye colaboraciones con algunos exponentes del reparto como Kimiko y Wow Poppy, y temas como "No te haga el tanke", "Rica y pegá" y "¿Por qué tú no me deja?".

Recientemente, Chocolate arremetió contra El Taiger luego de que este último anunciara su disco Everglades con la supuesta inclusión del remix de "Morí con tu pipi” que hizo El Taiger junto a Nando Pro, mientras Chocolate estaba en la cárcel.

La guerra en el género urbano no parece estar cerca de terminar. El Chulo y El Taiger están enfrentados desde hace algunas semanas, y el Presidente del Reparto anunció que le tiene preparado un tema al intérprete de "La Historia".

