El sensual baile de Karol G al ritmo de "Me porto bonito" de Bad Bunny y Chencho Corleone

A estas alturas, no hay amante del reguetón que no haya escuchado el último disco de Bad Bunny, "Un Verano sin ti", un proyecto discográfico que está arrasando en plataformas digitales y que tiene a todo el mundo bailando. Y una que no se ha resistido a moverse al ritmo de los temas del Conejo Malo es otra de las artistas más populares del momento: ¡Karol G!

La cantante colombiana es una fan más del artista puertorriqueño, y concretamente parece que no puede quitarse una de sus canciones de la cabeza: "Me porto bonito", la colaboración con Chencho Corleone en la que hay un verso que dice "Tú no eres bebesita, tú eres bebesota". Una frase que unos días atrás la Bichota ya dejó claro que le encantaba con un tweet.

Y no hemos tenido que esperar mucho para verla bailar el tema, porque unos días después, la reguetonera no pudo aguantarse las ganas de moverse al ritmo de esa parte de la canción en la que Bad Bunny canta este popular verso.

En un vídeo que colgó en TikTok, podemos ver a Karol G con un top blanco, vaqueros y su melena azul extralarga dando rienda suelta a algunos de sus mejores movimientos mientras suena "Me porto bonito".

Como era de esperar, la popularidad de este vídeo ha superado los millones de reproducciones y ha comenzado a circular como la pólvora por todas las redes sociales acumulando miles de likes y mensajes de halagos hacia la diva latina.

Tras ver bailar a Karol G al ritmo de Bad Bunny ha sido inevitable que muchos de sus seguidores pidan una colaboración musical de los dos juntos, y es que cabe destacar que ambos son los artistas urbanos más aclamados del momento y estamos seguros que sería una bomba musical.

De llegar a surgir una colaboración entre ellos, no sería la primera vez que trabajan juntos. En 2017, lanzaron el tema "Ahora me llama".

Aquí te dejamos la canción "Me porto bonito" para que comiences el lunes con mucho ritmo:

