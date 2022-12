Cubano dona su primera compra en un supermercado a un banco de alimentos en EE.UU. 

Foto © Captura YoTube/Yoel and Mari

Un cubano donó su primera compra en un supermercado a un banco de alimentos en Estados Unidos, tras cumplir el sueño de poder adquirir con su primer cheque toda la comida que pudiera pagar.

Yoel, quien tiene un canal de YouTube, junto a su pareja Mari, en donde comparte sus experiencias como migrante en Estados Unidos, difundió en su último video cómo cumplió su deseo de llenar con alimentos un carrito de supermercado, que luego donó al United Food Bank, una organización sin fines de lucro en Arizona para paliar el hambre.

“Ustedes ven esto. Este es mi primer cheque. Con él voy hacer algo que siempre he deseado: llenar un carrito en un supermercado”, dice al inicio de su video cuando apenas va a entrar al supermercado para comprar todo lo que pueda caber en un carrito.

“Ahora sí me siento… porque en mi país uno va con una jabita y no sabes ni lo que vas a comprar. Qué maravilloso llegar a un lugar así y poder coger, coger… Eso no tiene comparación”, comenta, cuando comienza a hacer su compra.

También dice que “es impresionante poder llenar un carrito con todo lo que quiero. Tocar, llenar, tirar para ahí”.

En otra parte de su publicación, cuando su esposa le pregunta que cómo se sentía tras llenar el carrito, respondió que “primero triste, porque mi familia no puede tener esto, y alegre porque es un sueño que siempre quise hacer”.

Tras pagar todo lo que compró con su primer cheque, Yoel exhibe el recibo por su compra y asegura que “es el más largo” en toda su vida.

“En mi país no se suele donar comida a personas que lo necesitan. Es difícil dar tu comida a otra persona, porque tú no tienes, y aquí lo puedes hacer. Eso es algo lindo también”, dice, también, al final del video, donde se le ve entregar todo lo que compró al United Food Bank.



“Me encanta que otro sueño se haya hecho realidad para él”, comenta un usuario en su canal de YouTube.

“Es muy dulce por parte de Yoel comprar un carro lleno de comida para donar. Sé que es muy apreciado. Este país es mejor con vosotros aquí. Feliz Navidad y espero que el Año Nuevo sea el mejor de todos”, le responde otro internauta.

Yoel recién compartió en sus redes sociales la profunda emoción que experimentó tras tener entre sus manos el primer cheque resultante de su trabajo.

“¿Tú me estás grabando? Grábame, grábame.. mira lo que me voy a sacar del bolsillo, mi primer cheque ‘americano’”, exclamó eufórico el cubano a su pareja, Mari, en un video compartido en Instagram.

“Prefiero esto que no a Fidel Castro, Fidel Castro me quitaba más, el comunismo me quitaba más”, contestó Yoel -que trabaja para UPS- a una observación de su esposa sobre el descuento derivado de los impuestos.

“Este es mi primer cheque por horas. Tú sientes que cada hora de trabajo vale, sientes que cada hora de trabajo tiene una importancia en tu vida, y que sabes que puedes luchar por algo… es un sentimiento que no es comparable con nada, porque nunca lo tuve en mi país, en Cuba no lo hay", concluyó Yoel.

Desde que arribó a EE.UU. en abril de 2021, Yoel ha ido documentando de forma muy activa en redes sociales su nueva vida, marcada por una realidad tan diferente a la que dejó atrás.

"Es nuestro sueño crear contenido que hable de la lucha de los inmigrantes, el dolor cubano y vivir la vida por primera vez [...]. Los cubanos son un tipo diferente de inmigrantes. Imagina si toda tu vida estuviera atrapado en un lugar donde todo se detuvo. Nunca has visto un mercado lleno de comida, nunca has podido comprar los dulces que tu hijo quería, nunca has podido ir a un restaurante y comprarle una comida a tu familia...", comentó su esposa.

En octubre Yoel recibió su Green Card, la cual exhibió orgulloso porque ya era “un hombre libre”

"Estoy muy orgullosa de él por dejar todo lo que sabía atrás para empezar una nueva vida", escribió entonces Mari, quien alabó la capacidad de su pareja para integrarse en una forma de vida tan diferente y estar dispuesto desde el principio a hablar inglés, conocer gente nueva, hacer también amigos estadounidenses y no tener miedo de contar su historia.

Pocos días después, compartían con sus más de cien mil seguidores de Instagram los minutos previos al inicio de la primera jornada de trabajo de Yoel.

En el listado de experiencias inéditas del cubano recién emigrado ocupó un lugar especial el momento en que visitó por primera vez un supermercado.

En días recientes, a propósito de las elecciones de medio término en Estados Unidos, Yoel reflexionó también sobre lo que representa para un cubano ver que la gente puede expresar sin problemas opiniones diferentes, sin que ello lo lleve a la cárcel.