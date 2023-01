Activista Mel Herrera continúa bajo acoso de la Seguridad del Estado

La activista cubana Mel Herrera denunció que continúa bajo acoso de la Seguridad del Estado, órgano represivo que este jueves le entregó un nuevo citatorio para interrogarla.

"Aquí vamos otra vez, en menos de un mes. Esta vez vino a mi casa un mayor de la policía, según él. No dijo nombre y me avisó que íbamos a tener problemas al no querer firmar la citación. Se marchó diciendo, escaleras abajo, que no me equivocara. Solo le pregunté quién era y el motivo de la citación y me negué a firmar", explicó en una publicación en Facebook.

"Antes de irse me aseguró que de no ir, él mismo me vendría a buscar", comentó Herrera sobre el mayor que le entregó el documento.

La joven solicitó ayuda porque asegura que no piensa presentarse a otro violento interrogatorio de la Seguridad del Estado.

Post de Mel Herrera. Facebook

"Justo hoy es que se cumple el tiempo de Fiscalía para darme respuesta [de una reclamación al respecto]. Mañana vuelvo y así... aunque pierda mi tiempo", expresó.

En diciembre pasado Herrera recibió múltiples presiones y acoso de la Seguridad del Estado por la coordinación de una cena comunitaria para personas trans, de otras disidencias y en situación de calle.

Aseguro que en los últimos meses no ha hecho públicos todos los interrogatorios y presiones que ha sufrido por su activismo, las cuales se han intensificado cuando decidió, junto a un equipo de amigos, organizar una cena de fin año para personas en situación de desventaja y precariedad.

A finales de julio del pasado año Herrera había renunciado al activismo LGTBIQ+ tras un violento interrogatorio de la Seguridad del Estado en el que la presionaron para que colaboraran con el organismo represor en la isla.

Sus publicaciones resultan incómodas al régimen. En mayo último, la activista trans cubana denunció la pésima atención que recibe esta comunidad por parte de las autoridades sanitarias de la isla, quienes no adaptan el sistema y las instalaciones a las necesidades médicas de las personas transexuales en el país.