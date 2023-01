Encuentran segundo grupo de documentos clasificados asociados a Biden

Los ayudantes del presidente Joe Biden descubrieron "al menos un lote adicional" de documentos clasificados sin proteger en alguna oficina de uso privado del mandatario.

La cadena NBC News reportó el hallazgo de un segundo lote de documentos, luego de que en noviembre pasado fuera encontrado un primer grupo de papeles en el despacho privado que Biden usaba en Washington DC desde que era vicepresidente de la Administración de Barack Obama.

El nuevo hallazgo habría estado guardado en una localización diferente que no ha trascendido.

El primer grupo contenía información del periodo entre el final de su etapa como vicepresidente durante la administración de Barack Obama (2017) y el inicio de su campaña presidencial; pero se desconoce el nivel de secreto que contienen los nuevos archivos encontrados.

La decena de documentos de noviembre estaban clasificados como confidenciales y fueron hallados en un armario del Centro Penn Biden en Washington, una oficina privada del presidente en el centro de la ciudad.

Los papeles –donde hay memorandos de los servicios de inteligencia estadounidenses y material sobre relaciones geopolíticas entre Washington y Ucrania, Irán o el Reino Unido– se pusieron a disposición de los Archivos Nacionales y el caso fue informado al Departamento de Justicia.

La ley estadounidense obliga a conservar los registros presidenciales y a que estos sean puestos a disposición de los Archivos Nacionales luego de que un mandatario termina su cargo, por lo que ahora la Casa Blanca enfrenta fuertes cuestionamientos por los documentos secretos presuntamente extraviados por el presidente Biden.

Este caso complica la investigación de las autoridades sobre otro escándalo que involucra al republicano Donald Trump, quien tenía documentos clasificados en su mansión de Mar a Lago, en Florida, y estos eran de fácil acceso para sus invitados.

Al conocerse el caso de Trump Biden cuestionó: "¿Cómo es posible que eso ocurra? ¿Cómo alguien puede ser tan irresponsable? [Al saber de su existencia] pensé: ¿qué datos había ahí que pudieran comprometer las fuentes y los métodos? Me refiero a los nombres de las personas que ayudaron... Sencillamente... es totalmente irresponsable".

Sobre el hallazgo de los primeros documentos en su oficina privada aseguró que estaba sorprendido porque se toma en serio la información confidencial. También agregó que desconoce el contenido de dichos informes.

"Encontraron unos documentos en una caja, en un armario cerrado, y en cuanto lo hicieron se dieron cuenta de que había varios documentos clasificados en esa caja. E hicieron lo que debían: llamar inmediatamente a los Archivos [Nacionales] y entregárselos. Me informaron sobre este descubrimiento y me sorprendió saber que hay registros gubernamentales que fueron llevados a esa oficina, pero no sé lo que hay en los documentos", explicó.