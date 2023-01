El Niño y la Verdad anuncia concierto en Cuba: "Han sido tiempos duros"

El músico cubano Emilio Frías, director de la orquesta El Niño y la Verdad, anunció un nuevo concierto en Cuba tras pasar largos meses sin poder presentarse en la isla por estar censurado por el Estado.

"Han sido tiempos duros, pero La Verdad es como el Sol, no se puede tapar con un dedo. Domingo 5 de febrero regresa a los escenarios de Cuba El Niño y La Verdad. Gracias a todos los que han luchado incansablemente, porque esto se haga realidad", dijo el cantante en sus redes sociales.

Facebook Emilio Frías

El concierto será en el Salón Rosado de La Tropical y tendrá como invitados a Adonis Panter y Alexander Abreu.

Frías anunció que ese mismo día al cierre del show será el concierto de Havana D'Primera, cuyo líder, Alexander Abreu, le dio todo su apoyo en los momento más duros.

"De vuelta a mi casa, con mi gente, con el barrio, con mi pueblo y más fuerte que nunca. La alegría que siento, estoy seguro que es la misma que sentirán muchos por esta linda noticia, pero cómo dijo José Martí, hay 3 cosas que siempre salen, el sol, la luna y la verdad. No te puedes perder estos 2 súper conciertos junto a PMM Eventos para celebrar el regreso de El Niño y La Verdad y cerrando Havana D'Primera", dijo.

Facebook El Niño y La Verdad

En septiembre de 2022 Frías sufrió un episodio de censura en la Casa de la Música de Galiano, cuando intentó estrenar su canción "Cambio" que trata sobre la crisis migratoria cubana y la necesidad de un cambio político en el país.

Esto generó una gran polémica en las redes sociales. El Ministerio de Cultura acusó a Frías de propiciar la situación y comenzó a cancelar todos sus conciertos en el país.

El músico viajó a México y muchas personas pensaron que abandonaría Cuba, pero él aseguró que no lo haría. Volvió a La Habana, a pesar de que las instituciones culturales le habían cerrado varios proyectos que tenía a finales de 2022.

Denunció esta situación con palabras tajantes. "Sí estoy viviendo censura, porque esto no tiene otro nombre que 'CENSURA' y no mendigaré por algo que me corresponde por derecho propio. Tocar en Cuba, es un derecho que me gané y me lo dio el pueblo", dijo en octubre.

Para responder las razones por las que volvió a Cuba a pesar de la censura del Estado usó una décima y destacó que si estaba en la isla era por su hija.

"Porque vire me preguntan / Algunos anonadados / Viendo mi reír calmado / A los rifles que me apuntan / Solo los miedos despuntan / Cuando el alma libre vive / No hay dolor que lo mitigue / Y para serles sinceros / Vire por lo que más quiero /¿Te responde la pregunta?”, dijo.

En diciembre Frías vivió un emotivo momento cuando fue invitado por el músico Alexander Abreu y su banda Havana D'Primera a cantar en la capital cubana.

“Gracias por darme la oportunidad de volver a cantarle a mi gente de toda La Habana y gracias a todos los cubanos que estaban ahí por la acogida y el amor que me dieron”, expresó en ese momento.